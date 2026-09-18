MasterChef Slovenija - Sezona 12 - 2. oddaja

MasterChef Slovenija
Čas je, da svoje znanje iz domače kuhinje pokaže še preostalih osem tekmovalcev 12. sezone. Sodniki so navdušeni nad prvimi jedmi. Kuha se zdravo, sladko, klasično, moderno in odbito, predvsem pa nadvse okusno. Poleg tega zadnje kuhanje prinaša še obilico smeha in napetosti. Za najmlajšo letošnjo tekmovalko z balkona navija mama, ki jo spremlja na vsakem koraku. Skupaj poskrbita za nepozabno kuhanje.Prikaži več
Sezona 12MasterChef Slovenija ostaja sinonim za kuharsko znanje in zabavo ter z 12. sezono odpira prostor za novo ustvarjalnost, nove okuse in presenečenja tako za tekmovalce kot sodnike. Sodniško trojko torej čaka zahtevno delo, a Mojmir Šiftar, Luka Jezeršek in Karim Merdjadi so pripravljeni!Žanr: KulinarikaDržava: Slovenija
Sezona 11MasterChef Slovenija ostaja sinonim za kuharsko znanje in zabavo ter z 12. sezono odpira prostor za novo ustvarjalnost, nove okuse in presenečenja tako za tekmovalce kot sodnike. Sodniško trojko torej čaka zahtevno delo, a Mojmir Šiftar, Luka Jezeršek in Karim Merdjadi so pripravljeni!Žanr: KulinarikaDržava: Slovenija