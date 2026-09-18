MasterChef Slovenija - Sezona 12 - 5. oddaja

MasterChef Slovenija
MasterChef kuhinja se spremeni v restavracijo s hitro prehrano, v kateri morajo tekmovalci kot ekipa pripraviti tri ključne elemente: originalni ocvrti piščanec – sočen, zlato zapečen in odet v panado po lastni izbiri, pikantne perutničke za ljubitelje ognja ter prilogo z dvema omakama. Še večji izziv je komunikacija. Nekateri hitro ugotovijo, da s sotekmovalci ne najdejo skupnega ritma, kar se pozna tudi na krožnikih. Kako bodo zadovoljni sodniki?Prikaži več
Sezona 12MasterChef Slovenija ostaja sinonim za kuharsko znanje in zabavo ter z 12. sezono odpira prostor za novo ustvarjalnost, nove okuse in presenečenja tako za tekmovalce kot sodnike. Sodniško trojko torej čaka zahtevno delo, a Mojmir Šiftar, Luka Jezeršek in Karim Merdjadi so pripravljeni!Žanr: KulinarikaDržava: Slovenija
Sezona 11MasterChef Slovenija ostaja sinonim za kuharsko znanje in zabavo ter z 12. sezono odpira prostor za novo ustvarjalnost, nove okuse in presenečenja tako za tekmovalce kot sodnike. Sodniško trojko torej čaka zahtevno delo, a Mojmir Šiftar, Luka Jezeršek in Karim Merdjadi so pripravljeni!Žanr: KulinarikaDržava: Slovenija