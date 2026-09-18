MasterChef Slovenija - Sezona 12 - 6. oddaja

MasterChef Slovenija
Prihaja prvi slaščičarski izziv nove sezone. Torta! Pa ne takšna, kot jo pričakujejo tekmovalci. Tokrat morajo pripraviti ravno nasprotje tiste, ki jo navadno pripravljajo. Nekateri tekmovalci sodnike navdušijo z razkošjem oblik, okusov in s pridihom drugih kultur, na drugi strani pa se nekateri izgubijo že pri osnovah. Ampak torta, v katero sodniki najbolj dvomijo, je na koncu največje presenečenje večera!Prikaži več
Sezona 12MasterChef Slovenija ostaja sinonim za kuharsko znanje in zabavo ter z 12. sezono odpira prostor za novo ustvarjalnost, nove okuse in presenečenja tako za tekmovalce kot sodnike. Sodniško trojko torej čaka zahtevno delo, a Mojmir Šiftar, Luka Jezeršek in Karim Merdjadi so pripravljeni!Žanr: KulinarikaDržava: Slovenija
Sezona 11MasterChef Slovenija ostaja sinonim za kuharsko znanje in zabavo ter z 12. sezono odpira prostor za novo ustvarjalnost, nove okuse in presenečenja tako za tekmovalce kot sodnike. Sodniško trojko torej čaka zahtevno delo, a Mojmir Šiftar, Luka Jezeršek in Karim Merdjadi so pripravljeni!Žanr: KulinarikaDržava: Slovenija