MasterChef Slovenija - Sezona 12 - 7. oddaja

MasterChef Slovenija
Pred tekmovalci je prvi mystery box izziv in to, kar najdejo pod skrivnostno škatlo, je veliko presenečenje za vse. Nekateri so veseli, drugi pa sploh ne. Sledi hoja po robu, smrdi po zažganem, jedi namesto na krožnikih ostanejo pozabljene na pultih, meso se peče do zadnje sekunde izziva, stresa je na pretek. Komur bo uspelo izkoristiti svoje prednosti, se bo lahko povzpel na balkon, se rešil črnega predpasnika in izločitvenega izziva.Prikaži več
Sezona 12MasterChef Slovenija ostaja sinonim za kuharsko znanje in zabavo ter z 12. sezono odpira prostor za novo ustvarjalnost, nove okuse in presenečenja tako za tekmovalce kot sodnike. Sodniško trojko torej čaka zahtevno delo, a Mojmir Šiftar, Luka Jezeršek in Karim Merdjadi so pripravljeni!Žanr: KulinarikaDržava: Slovenija
Sezona 11MasterChef Slovenija ostaja sinonim za kuharsko znanje in zabavo ter z 12. sezono odpira prostor za novo ustvarjalnost, nove okuse in presenečenja tako za tekmovalce kot sodnike. Sodniško trojko torej čaka zahtevno delo, a Mojmir Šiftar, Luka Jezeršek in Karim Merdjadi so pripravljeni!Žanr: KulinarikaDržava: Slovenija