MasterChef Slovenija - Sezona 12 - 9. oddaja

Sezona 12 Epizoda 9

Tekmovalce čaka prvi izmed štirih bojev za imuniteto! Tisti, ki jo osvoji, jo lahko unovči na kateremkoli izločitvenem testu in si tako zagotovi obstanek v MasterChefu. Edini pogoj za izkoriščenje imunitete je, da je v tekmovanju vsaj šest tekmovalcev. Za vsak boj sodniki pripravijo dve jedi, tekmovalci pa se morajo skupaj odločiti, s katero izmed jedi se bodo pomerili med sabo. Izbirali morajo med mesno klasiko in morsko žabo.

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