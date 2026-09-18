MasterChef Slovenija - Sezona 12 - 10. oddaja

MasterChef Slovenija
Tekmovalce čaka drugi izziv skupin. Sodniki jih popeljejo na morje, saj so danes v MasterChef kuhinji v ospredju kozice. Pripraviti morajo pet svetovno znanih klasik, ki zahtevajo natančnost in široko kulinarično razgledanost. Tri vodje morajo pogumno prevzeti krmilo ladje in svojo skupino pripeljati na balkon. To pa še ni vse, vodje imejo še eno posebno skrivno nalogo, zaradi katere na koncu tečejo solze.Prikaži več
Sezona 12MasterChef Slovenija ostaja sinonim za kuharsko znanje in zabavo ter z 12. sezono odpira prostor za novo ustvarjalnost, nove okuse in presenečenja tako za tekmovalce kot sodnike. Sodniško trojko torej čaka zahtevno delo, a Mojmir Šiftar, Luka Jezeršek in Karim Merdjadi so pripravljeni!Žanr: KulinarikaDržava: Slovenija
Sezona 11MasterChef Slovenija ostaja sinonim za kuharsko znanje in zabavo ter z 12. sezono odpira prostor za novo ustvarjalnost, nove okuse in presenečenja tako za tekmovalce kot sodnike. Sodniško trojko torej čaka zahtevno delo, a Mojmir Šiftar, Luka Jezeršek in Karim Merdjadi so pripravljeni!Žanr: KulinarikaDržava: Slovenija