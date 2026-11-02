MasterChef Slovenija - Sezona 12 - 37. oddaja

MasterChef Slovenija
V MasterChef kuhinji se bliža vrhunec sezone, kajti tekmovalci se tokrat udarijo za prvo mesto v elitni peterici. Pred njimi je dvoboj v kreiranju. Eden v paru izbira jed, drugi pa sestavine, s katerimi kuhata oba. Na kocki je veliko, zato nekateri močno zagrenijo kuhanje svojemu nasprotniku, bodisi z jedjo bodisi z nenavadnimi sestavinami. Samo boljši iz vsakega para si prisluži okušanje in izmed teh treh nekomu uspe priti na balkon.Prikaži več
Sezona 12MasterChef Slovenija ostaja sinonim za kuharsko znanje in zabavo ter z 12. sezono odpira prostor za novo ustvarjalnost, nove okuse in presenečenja tako za tekmovalce kot sodnike. Sodniško trojko torej čaka zahtevno delo, a Mojmir Šiftar, Luka Jezeršek in Karim Merdjadi so pripravljeni!Žanr: KulinarikaDržava: Slovenija
Sezona 11MasterChef Slovenija ostaja sinonim za kuharsko znanje in zabavo ter z 12. sezono odpira prostor za novo ustvarjalnost, nove okuse in presenečenja tako za tekmovalce kot sodnike. Sodniško trojko torej čaka zahtevno delo, a Mojmir Šiftar, Luka Jezeršek in Karim Merdjadi so pripravljeni!Žanr: KulinarikaDržava: Slovenija