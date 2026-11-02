MasterChef Slovenija - Sezona 12 - 38. oddaja

MasterChef Slovenija
Pred tekmovalci je drugi poskus za uvrstitev v elitno peterico. Njihov izziv je brez omejitev in vnaprej določenih pravil. Vsak lahko skuha jed, v kateri blesti. Nekateri stavijo na preverjene klasike, ki so jih že popeljale do uspeha, drugi pa uberejo drugačno pot, zavestno stopijo iz cone udobja in presenetijo z nepričakovanim. Tretji se podajo v neznane kulinarične vode in hitro spoznajo, kako tanka je meja med odličnim krožnikom in polomom.Prikaži več
Sezona 12MasterChef Slovenija ostaja sinonim za kuharsko znanje in zabavo ter z 12. sezono odpira prostor za novo ustvarjalnost, nove okuse in presenečenja tako za tekmovalce kot sodnike. Sodniško trojko torej čaka zahtevno delo, a Mojmir Šiftar, Luka Jezeršek in Karim Merdjadi so pripravljeni!Žanr: KulinarikaDržava: Slovenija
Sezona 11MasterChef Slovenija ostaja sinonim za kuharsko znanje in zabavo ter z 12. sezono odpira prostor za novo ustvarjalnost, nove okuse in presenečenja tako za tekmovalce kot sodnike. Sodniško trojko torej čaka zahtevno delo, a Mojmir Šiftar, Luka Jezeršek in Karim Merdjadi so pripravljeni!Žanr: KulinarikaDržava: Slovenija