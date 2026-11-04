MasterChef Slovenija - Sezona 12 - 40. oddaja

MasterChef Slovenija
V MasterChef kuhinjo prihaja poseben gost, ki je za tekmovalce zasnoval popolnoma nepričakovan izziv – ribje koline. Kuhati z ramo ob rami s priznanim chefom je velika čast, a hkrati tudi ogromen pritisk. Tekmovalci morajo zvesto slediti njegovim navodilom, natančno izvesti vsak postopek in brezhibno poustvariti njegovo jed. Največji sovražnik je čas. Trojico na izločitvenem testu čaka neusmiljen profesionalni tempo, kakršnega še nismo videli.Prikaži več
Sezona 12MasterChef Slovenija ostaja sinonim za kuharsko znanje in zabavo ter z 12. sezono odpira prostor za novo ustvarjalnost, nove okuse in presenečenja tako za tekmovalce kot sodnike. Sodniško trojko torej čaka zahtevno delo, a Mojmir Šiftar, Luka Jezeršek in Karim Merdjadi so pripravljeni!Žanr: KulinarikaDržava: Slovenija
Sezona 11MasterChef Slovenija ostaja sinonim za kuharsko znanje in zabavo ter z 12. sezono odpira prostor za novo ustvarjalnost, nove okuse in presenečenja tako za tekmovalce kot sodnike. Sodniško trojko torej čaka zahtevno delo, a Mojmir Šiftar, Luka Jezeršek in Karim Merdjadi so pripravljeni!Žanr: KulinarikaDržava: Slovenija