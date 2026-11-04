MasterChef Slovenija - Sezona 12 - 39. oddaja

MasterChef Slovenija
Pred tekmovalci je individualni test. Na poti med top 5 jim stoji balkon, ki za njih izbira med dvema mystery boxoma, od katerih vsak zahteva povsem drugačen pristop. Eni morajo pokazati kreativnost, drugi izjemno natančnost. Skuhati morajo dve jedi v obliki pozdrava iz kuhinje in taktično razmisliti, s katero jedjo gredo v boj proti tekmecem. Po dveh napetih krogih pokušanja samo enega tekmovalca čaka uvrstitev med najboljših 5.Prikaži več
Sezona 12MasterChef Slovenija ostaja sinonim za kuharsko znanje in zabavo ter z 12. sezono odpira prostor za novo ustvarjalnost, nove okuse in presenečenja tako za tekmovalce kot sodnike. Sodniško trojko torej čaka zahtevno delo, a Mojmir Šiftar, Luka Jezeršek in Karim Merdjadi so pripravljeni!Žanr: KulinarikaDržava: Slovenija
Sezona 11MasterChef Slovenija ostaja sinonim za kuharsko znanje in zabavo ter z 12. sezono odpira prostor za novo ustvarjalnost, nove okuse in presenečenja tako za tekmovalce kot sodnike. Sodniško trojko torej čaka zahtevno delo, a Mojmir Šiftar, Luka Jezeršek in Karim Merdjadi so pripravljeni!Žanr: KulinarikaDržava: Slovenija