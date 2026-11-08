MasterChef Slovenija - Sezona 12 - 41. oddaja

MasterChef Slovenija
V MasterChef kuhinji sodniki pogosto poudarjajo, da je »fine dining glavna jed« eden najzahtevnejših izzivov tekmovanja. Mojmir tekmovalcem pripravi posebno učno uro in jim pokaže, kaj loči dobro glavno jed od vrhunske kulinarične izkušnje. Nato morajo tekmovalci ustvariti lastno fine dining glavno jed in to s sestavino, pri kateri se do zdaj še niso zares izkazali. Le tisti, ki je svoje pomanjkljivosti spremenil v prednost, si pribori mesto na balkonu.Prikaži več
Sezona 12MasterChef Slovenija ostaja sinonim za kuharsko znanje in zabavo ter z 12. sezono odpira prostor za novo ustvarjalnost, nove okuse in presenečenja tako za tekmovalce kot sodnike. Sodniško trojko torej čaka zahtevno delo, a Mojmir Šiftar, Luka Jezeršek in Karim Merdjadi so pripravljeni!Žanr: KulinarikaDržava: Slovenija
Sezona 11MasterChef Slovenija ostaja sinonim za kuharsko znanje in zabavo ter z 12. sezono odpira prostor za novo ustvarjalnost, nove okuse in presenečenja tako za tekmovalce kot sodnike. Sodniško trojko torej čaka zahtevno delo, a Mojmir Šiftar, Luka Jezeršek in Karim Merdjadi so pripravljeni!Žanr: KulinarikaDržava: Slovenija