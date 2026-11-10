MasterChef Slovenija - Sezona 12 - 42. oddaja

MasterChef Slovenija
Prvič v zgodovini slovenskega MasterChefa prihaja v kuhinjo praznična evforija in velika božična peka. Dobro razpoloženi sodniki si od tekmovalcev zaželijo potico, sodnik Luka pa jim preda družinski recept. Karim med tekmovalce vnese zagnanost za pripravo elegantne francoske praznične sladice, Mojmir pa si zaželi enostavne angleške sladice, ki na praznični mizi očara vse. Na veliko se peče in ob nekaterih rezultatih so tekmovalci ponosni sami nase.Prikaži več
Sezona 12MasterChef Slovenija ostaja sinonim za kuharsko znanje in zabavo ter z 12. sezono odpira prostor za novo ustvarjalnost, nove okuse in presenečenja tako za tekmovalce kot sodnike. Sodniško trojko torej čaka zahtevno delo, a Mojmir Šiftar, Luka Jezeršek in Karim Merdjadi so pripravljeni!Žanr: KulinarikaDržava: Slovenija
Sezona 11MasterChef Slovenija ostaja sinonim za kuharsko znanje in zabavo ter z 12. sezono odpira prostor za novo ustvarjalnost, nove okuse in presenečenja tako za tekmovalce kot sodnike. Sodniško trojko torej čaka zahtevno delo, a Mojmir Šiftar, Luka Jezeršek in Karim Merdjadi so pripravljeni!Žanr: KulinarikaDržava: Slovenija