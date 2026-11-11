MasterChef Slovenija - Sezona 12 - 43. oddaja

MasterChef Slovenija
Nocoj v MasteChef kuhinji diši po prestižu. Z dragoceno sestavino v dveh krogih kuhajo trije tekmovalci. V prvem krogu vsi trije dostavijo perfektne jedi, kakor se za elitno peterico spodobi. A nekomu ne uspe izpolniti bistva naloge, da v jedi zasije prestižna sestavina, zato je kuhanja zanj konec in čaka ga izločitveni test. Drugi krog kuhanja diši po sladkem, a zadnjo besedo imajo sodniki. Kdo bo pristal na balkonu, koga čaka borba za obstanek?Prikaži več
Sezona 12MasterChef Slovenija ostaja sinonim za kuharsko znanje in zabavo ter z 12. sezono odpira prostor za novo ustvarjalnost, nove okuse in presenečenja tako za tekmovalce kot sodnike. Sodniško trojko torej čaka zahtevno delo, a Mojmir Šiftar, Luka Jezeršek in Karim Merdjadi so pripravljeni!Žanr: KulinarikaDržava: Slovenija
Sezona 11MasterChef Slovenija ostaja sinonim za kuharsko znanje in zabavo ter z 12. sezono odpira prostor za novo ustvarjalnost, nove okuse in presenečenja tako za tekmovalce kot sodnike. Sodniško trojko torej čaka zahtevno delo, a Mojmir Šiftar, Luka Jezeršek in Karim Merdjadi so pripravljeni!Žanr: KulinarikaDržava: Slovenija