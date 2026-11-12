MasterChef Slovenija - Sezona 12 - 44. oddaja

MasterChef Slovenija
Prijatelja se znajdeta vsak na svoji strani kuhinjskega pulta. Čaka ju maratonski izločitveni test: tri jedi, 120 minut in pritisk, kakršnega še nista občutila. Sprva kuhata skoraj usklajeno, kot da še vedno igrata v isti ekipi, pri tretjem krožniku pa se vse obrne na glavo. Kdo zdrži pritisk, kdo že skoraj pospravlja nože, kdo naredi usodno napako? Zmaga ne prinese veselja. Samo tišino, žalost in občutek, da je nekdo izgubil veliko več kot le mesto v tekmovanju.Prikaži več
Sezona 12MasterChef Slovenija ostaja sinonim za kuharsko znanje in zabavo ter z 12. sezono odpira prostor za novo ustvarjalnost, nove okuse in presenečenja tako za tekmovalce kot sodnike. Sodniško trojko torej čaka zahtevno delo, a Mojmir Šiftar, Luka Jezeršek in Karim Merdjadi so pripravljeni!Žanr: KulinarikaDržava: Slovenija
Sezona 11MasterChef Slovenija ostaja sinonim za kuharsko znanje in zabavo ter z 12. sezono odpira prostor za novo ustvarjalnost, nove okuse in presenečenja tako za tekmovalce kot sodnike. Sodniško trojko torej čaka zahtevno delo, a Mojmir Šiftar, Luka Jezeršek in Karim Merdjadi so pripravljeni!Žanr: KulinarikaDržava: Slovenija