MasterChef Slovenija - Sezona 12 - 45. oddaja

MasterChef Slovenija
Tekmovalci se vrnejo na začetek svoje poti, v trenutek, ko so prvič stopili skozi vrata MasterChef kuhinje. Vse se zdi tako daleč, a hkrati blizu. Obujajo spomine, ponovno ustvarijo svojo prvo jed iz oddaje in s tem dokažejo, koliko so se od takrat spremenili. Toda tokrat ne kuhajo le za zmago, temveč kuhajo za svoje sanje. Kdo bo prvi oblekel zlati predpasnik? Tisti, ki mu bo to uspelo, bo postal prvi polfinalist letošnje sezone MasterChef Slovenija!Prikaži več
Sezona 12MasterChef Slovenija ostaja sinonim za kuharsko znanje in zabavo ter z 12. sezono odpira prostor za novo ustvarjalnost, nove okuse in presenečenja tako za tekmovalce kot sodnike. Sodniško trojko torej čaka zahtevno delo, a Mojmir Šiftar, Luka Jezeršek in Karim Merdjadi so pripravljeni!Žanr: KulinarikaDržava: Slovenija
Sezona 11MasterChef Slovenija ostaja sinonim za kuharsko znanje in zabavo ter z 12. sezono odpira prostor za novo ustvarjalnost, nove okuse in presenečenja tako za tekmovalce kot sodnike. Sodniško trojko torej čaka zahtevno delo, a Mojmir Šiftar, Luka Jezeršek in Karim Merdjadi so pripravljeni!Žanr: KulinarikaDržava: Slovenija