MasterChef Slovenija - Sezona 12 - 45. oddaja

MasterChef Slovenija S12 63659798 2026 Sezona: Sezona 12

Tekmovalci se vrnejo na začetek svoje poti, v trenutek, ko so prvič stopili skozi vrata MasterChef kuhinje. Vse se zdi tako daleč, a hkrati blizu. Obujajo spomine, ponovno ustvarijo svojo prvo jed iz oddaje in s tem dokažejo, koliko so se od takrat spremenili. Toda tokrat ne kuhajo le za zmago, temveč kuhajo za svoje sanje. Kdo bo prvi oblekel zlati predpasnik? Tisti, ki mu bo to uspelo, bo postal prvi polfinalist letošnje sezone MasterChef Slovenija!