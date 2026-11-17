MasterChef Slovenija
Vsega lepega je enkrat konec. Pred tekmovalci je zadnji mistery box izziv te sezone. V zelo pomembnem boju za polfinale jih čakajo sestavine, ki jih popeljejo v otroštvo, ko so za zajtrk dobili kruh, maslo, med, mleko in jabolko. Tradicionalni slovenski zajtrk, ki ga vsi dobro poznajo, morajo spremeniti v vrhunsko restavracijsko sladico. Sodniki pričakujejo popolnost, kreativnost in tehnično dovršenost, prostora za napake ni več.Prikaži več
Sezona 12MasterChef Slovenija ostaja sinonim za kuharsko znanje in zabavo ter z 12. sezono odpira prostor za novo ustvarjalnost, nove okuse in presenečenja tako za tekmovalce kot sodnike. Sodniško trojko torej čaka zahtevno delo, a Mojmir Šiftar, Luka Jezeršek in Karim Merdjadi so pripravljeni!Žanr: KulinarikaDržava: Slovenija
Sezona 11MasterChef Slovenija ostaja sinonim za kuharsko znanje in zabavo ter z 12. sezono odpira prostor za novo ustvarjalnost, nove okuse in presenečenja tako za tekmovalce kot sodnike. Sodniško trojko torej čaka zahtevno delo, a Mojmir Šiftar, Luka Jezeršek in Karim Merdjadi so pripravljeni!Žanr: KulinarikaDržava: Slovenija