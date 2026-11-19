MasterChef Slovenija
MasterChef sodniki med tremi najboljšimi iščejo dva finalista, to težko odločitev sprejmejo v družbi gostje Urše Pikec. Tekmovalci morajo pripraviti jed s presenečenjem, kar jim tudi uspe, saj pričarajo pravo kulinarično doživetje. Tekmovalec, ki sodnike najbolj razvaja in navduši, postane prvi finalist! Preostala dva se morata v drugem krogu medsebojno presenetiti z izbiro sestavine. Nasprotniku je treba čim bolj otežiti delo, sebi pa olajšati pot do finala.Prikaži več
Sezona 12MasterChef Slovenija ostaja sinonim za kuharsko znanje in zabavo ter z 12. sezono odpira prostor za novo ustvarjalnost, nove okuse in presenečenja tako za tekmovalce kot sodnike. Sodniško trojko torej čaka zahtevno delo, a Mojmir Šiftar, Luka Jezeršek in Karim Merdjadi so pripravljeni!Žanr: KulinarikaDržava: Slovenija
Sezona 11MasterChef Slovenija ostaja sinonim za kuharsko znanje in zabavo ter z 12. sezono odpira prostor za novo ustvarjalnost, nove okuse in presenečenja tako za tekmovalce kot sodnike. Sodniško trojko torej čaka zahtevno delo, a Mojmir Šiftar, Luka Jezeršek in Karim Merdjadi so pripravljeni!Žanr: KulinarikaDržava: Slovenija