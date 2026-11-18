MasterChef Slovenija
Na izločitvenem testu se v prazničnem vzdušju za zadnje mesto v polfinalu pomerita dva izjemno močna tekmovalca. Do sestavin za svojo jed prideta z odpiranjem okenc adventnega koledarja. Praznično presenečenje hitro postane napet boj za ključne sestavine. Kaj se zgodi, ko tisto, kar nujno potrebuješ, pristane v rokah nasprotnika? Zmagovalec si bo nadel zlati predpasnik in se uvrstil v top 3, za nekoga pa se bodo vrata v MasterChef kuhinjo zaprla.Prikaži več
Sezona 12MasterChef Slovenija ostaja sinonim za kuharsko znanje in zabavo ter z 12. sezono odpira prostor za novo ustvarjalnost, nove okuse in presenečenja tako za tekmovalce kot sodnike. Sodniško trojko torej čaka zahtevno delo, a Mojmir Šiftar, Luka Jezeršek in Karim Merdjadi so pripravljeni!Žanr: KulinarikaDržava: Slovenija
Sezona 11MasterChef Slovenija ostaja sinonim za kuharsko znanje in zabavo ter z 12. sezono odpira prostor za novo ustvarjalnost, nove okuse in presenečenja tako za tekmovalce kot sodnike. Sodniško trojko torej čaka zahtevno delo, a Mojmir Šiftar, Luka Jezeršek in Karim Merdjadi so pripravljeni!Žanr: KulinarikaDržava: Slovenija