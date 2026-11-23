MasterChef Slovenija
Pred velikima finalistoma je le še pet krožnikov. Tokrat je finale MasterChef Slovenija nekoliko drugačno, saj morata finalista skupaj zasnovati štiri hode menija. Podata se na ‘prelomnice življenja’, kot poimenujeta meni. Začneta z ‘rojstvom’, prvim hodom, nežnim kot morska pena, nadaljujeta z ‘navdihom’, kjer kuhata z nostalgijo, večer pa zaključita z ‘ledenikom’, in se spomnita ovir, ki sta jih v življenju preskočila. Kaj na vse to porečejo sodniki?Prikaži več
Sezona 12MasterChef Slovenija ostaja sinonim za kuharsko znanje in zabavo ter z 12. sezono odpira prostor za novo ustvarjalnost, nove okuse in presenečenja tako za tekmovalce kot sodnike. Sodniško trojko torej čaka zahtevno delo, a Mojmir Šiftar, Luka Jezeršek in Karim Merdjadi so pripravljeni!Žanr: KulinarikaDržava: Slovenija
Sezona 11MasterChef Slovenija ostaja sinonim za kuharsko znanje in zabavo ter z 12. sezono odpira prostor za novo ustvarjalnost, nove okuse in presenečenja tako za tekmovalce kot sodnike. Sodniško trojko torej čaka zahtevno delo, a Mojmir Šiftar, Luka Jezeršek in Karim Merdjadi so pripravljeni!Žanr: KulinarikaDržava: Slovenija