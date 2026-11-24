MasterChef Slovenija
Dolgo potovanje skozi nešteto kuharskih izzivov, zahtevnih tehnik, drznih okusov, napetih odločitev in trenutkov neizmernega ponosa se bliža svojemu veličastnemu zaključku. Nocoj prihaja sklepno dejanje, zadnja glavna jed sezone in nato sladica, ki vedno prinese največ napetosti. V kuhinji se še zadnjič zberejo vsi izpadli tekmovalci, družine finalistov in sodniki, ki budno spremljajo zadnje minute napetega kuhanja. Kdo bo zmagovalec 12. sezone MasterChef Slovenija?Prikaži več
Sezona 12MasterChef Slovenija ostaja sinonim za kuharsko znanje in zabavo ter z 12. sezono odpira prostor za novo ustvarjalnost, nove okuse in presenečenja tako za tekmovalce kot sodnike. Sodniško trojko torej čaka zahtevno delo, a Mojmir Šiftar, Luka Jezeršek in Karim Merdjadi so pripravljeni!Žanr: KulinarikaDržava: Slovenija
Sezona 11MasterChef Slovenija ostaja sinonim za kuharsko znanje in zabavo ter z 12. sezono odpira prostor za novo ustvarjalnost, nove okuse in presenečenja tako za tekmovalce kot sodnike. Sodniško trojko torej čaka zahtevno delo, a Mojmir Šiftar, Luka Jezeršek in Karim Merdjadi so pripravljeni!Žanr: KulinarikaDržava: Slovenija