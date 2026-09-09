Matlock - Sezona 1 - 3. del

Sezona 1 Epizoda 3

Matty se prvič znajde v sodni dvorani, kjer z Olympio zastopa žensko, ki trdi, da je po spolnem nadlegovanju svojega šefa izgubila službo. Ko nepričakovani dokazi obrnejo primer na glavo, mora ekipa poiskati novo pot do resnice. Medtem Matty skuša ostati korak pred sodelavci, saj bi že ena sama napaka lahko razkrila njeno skrivnost.

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