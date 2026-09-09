Matlock - Sezona 1 - 6. del

Matlock
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Olympia in Julian znova odpreta primer para, ki je izgubil dojenčka zaradi domnevno okužene mlečne formule. Med novim iskanjem dokazov se razkrivajo tudi okoliščine, ki so zaznamovale njun zakon, medtem ko Matty razmišlja o odhodu iz pisarne. Ko se pojavi nepričakovana priložnost, se mora odločiti, kako daleč je pripravljena iti.Prikaži več
Sezona 1Madeline »Matty« Matlock je bistra in navidez prijazna upokojenka, ki si po letih premora pribori mesto v ugledni newyorški odvetniški pisarni Jacobson Moore. Ker jo sodelavci zaradi let pogosto podcenjujejo, jih vedno znova preseneti s svojo iznajdljivostjo in ostrim občutkom za ljudi.Žanr: Kriminalka, DramaIgralci: Kathy Bates, Skye P. Marshall, Jason Ritter, David Del Rio, Leah LewisDržava: ZDA
40:54
6. del
Olympia in Julian znova odpreta primer para, ki je izgubil dojenčka zaradi domnevno okužene mlečne formule. Med novim iskanjem dokazov se razkrivajo tudi okoliščine, ki so zaznamovale njun zakon, medtem ko Matty razmišlja o odhodu iz pisarne. Ko se pojavi nepričakovana priložnost, se mora odločiti, kako daleč je pripravljena iti.
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40:47
5. del
Velika skupinska tožba proti zaporniškemu sistemu Matty osebno prizadene, ko nekdanja zapornica ponovno pade v odvisnost in ogrozi celoten primer. Medtem ko ekipa išče način, kako rešiti tožbo, Matty skuša povezati Sarah z dekletom iz oddelka za informatiko. Toda nepričakovano razkritje spremeni potek dogodkov in odpre nova vprašanja.
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40:52
4. del
Olympia zaupa Matty nalogo, da se zbliža s starejšim umetnikom Robertom, ki išče pravico po ženini smrti. Ko nasprotno stran prevzame njen dolgoletni kolega Darius, se primer še dodatno zaplete, novi očitki pa omajejo Robertove možnosti za uspeh. Medtem Matty odkrije sled, ki bi jo lahko pripeljala bliže odgovorom, ki jih že dolgo išče.
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40:52
3. del
Matty se prvič znajde v sodni dvorani, kjer z Olympio zastopa žensko, ki trdi, da je po spolnem nadlegovanju svojega šefa izgubila službo. Ko nepričakovani dokazi obrnejo primer na glavo, mora ekipa poiskati novo pot do resnice. Medtem Matty skuša ostati korak pred sodelavci, saj bi že ena sama napaka lahko razkrila njeno skrivnost.
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40:53
2. del
Matty se vse bolje znajde v odvetniški pisarni, ko se z Olympio, Billyjem in Sarah loti primera najstnika z motnjo v razvoju, ki ga obtožujejo umora vrstnice. Vsaka nova priča razkrije nepričakovane podrobnosti, ki povsem spremenijo potek primera. Medtem Matty tiho sledi svojemu načrtu in se nevarno približa odgovorom, ki jih išče.
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41:51
1. del
Madeline »Matty« Matlock je bistra in navidez prijazna upokojenka, ki si po letih premora pribori mesto v ugledni newyorški odvetniški pisarni Jacobson Moore. Ker jo sodelavci zaradi let pogosto podcenjujejo, jih vedno znova preseneti s svojo iznajdljivostjo in ostrim občutkom za ljudi.
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