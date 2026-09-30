Matlock - Sezona 1 - 13. del

6. del

Olympia in Julian znova odpreta primer para, ki je izgubil dojenčka zaradi domnevno okužene mlečne formule. Med novim iskanjem dokazov se razkrivajo tudi okoliščine, ki so zaznamovale njun zakon, medtem ko Matty razmišlja o odhodu iz pisarne. Ko se pojavi nepričakovana priložnost, se mora odločiti, kako daleč je pripravljena iti.

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