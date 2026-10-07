Matlock - Sezona 1 - 14. del

Matlock
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Olympia vodi skupinsko tožbo proti proizvajalcu alkoholne pijače, vendar primer zapletejo sporna izbira porotnikov in nepričakovani zapleti z eno od ključnih prič. Matty medtem vse bolj sestavlja koščke svoje skrivne preiskave, dokler je šokantno odkritje ne prisili, da podvomi o osebi, ki ji je najbolj zaupala.Prikaži več
Sezona 1Madeline »Matty« Matlock je bistra in navidez prijazna upokojenka, ki si po letih premora pribori mesto v ugledni newyorški odvetniški pisarni Jacobson Moore. Ker jo sodelavci zaradi let pogosto podcenjujejo, jih vedno znova preseneti s svojo iznajdljivostjo in ostrim občutkom za ljudi.Žanr: Kriminalka, DramaIgralci: Kathy Bates, Skye P. Marshall, Jason Ritter, David Del Rio, Leah LewisDržava: ZDA
40:43
14. del
Olympia vodi skupinsko tožbo proti proizvajalcu alkoholne pijače, vendar primer zapletejo sporna izbira porotnikov in nepričakovani zapleti z eno od ključnih prič. Matty medtem vse bolj sestavlja koščke svoje skrivne preiskave, dokler je šokantno odkritje ne prisili, da podvomi o osebi, ki ji je najbolj zaupala.
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40:50
13. del
Olympia zagovarja študentko Zoey, ki jo obtožijo, da je na zabavi sošolki podtaknila alkohol, po njeni smrti pa se primer spremeni v preiskavo domnevnega umora. Med iskanjem dokazov na dan prihajajo nova protislovja, medtem ko Matty med dnevom odprtih vrat v odvetniški pisarni izkoristi priložnost, da se dokoplje do pomembnih podatkov za svojo preiskavo.
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40:07
12. del
Olympia in Julian se znajdeta vsak na svoji strani odmevnega spora za skrbništvo nad sinom, njuno tekmovanje pa hitro preraste v osebni obračun. Medtem Matty izkoristi varnostni sistem odvetniške pisarne, da bi prišla do pomembnih informacij za svojo skrivno preiskavo. Toda Matty kmalu odkrije, da je Edwin pred njo skril pomemben dokaz.
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40:38
11. del
Olympia prevzame primer okoljevarstvenika, ki tekmecu očita krajo svoje tehnologije, zato se njeni ekipi pridruži tudi Shae. Medtem ko skušajo odkriti, kdo stoji za uhajanjem poslovnih skrivnosti, Matty izkoristi priložnost za lastno preiskavo. A ko Shae začne vse bolj dvomiti o njenem ozadju, se nevarna igra med njima hitro zaostri.
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40:47
10. del
Matty in Sarah se pod krinko babice in vnukinje odpravita v dom za starejše, kjer zbirata dokaze v primeru smrti enega od stanovalcev. Med preiskavo se pokaže, da okoliščine njegove smrti niso takšne, kot so sprva domnevali. Hkrati Matty skuša prikriti svojo skrivno preiskavo, a jo nepremišljena poteza nevarno približa razkritju.
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40:52
9. del
Matty z Olympio prevzame primer Sam, ki po odpovedi trdi, da je postala žrtev maščevanja na delovnem mestu. Ko nepričakovano pričanje ogrozi njene možnosti, se lotita iskanja dokazov. Medtem Matty pride do spoznanja, zaradi katerega začne na Olympio gledati v drugačni luči, Edwin pa se vse bolj boji, da bo njena skrivnost razkrita.
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40:47
8. del
Matty, Billy in Sarah pomagajo Olympii pri obrambi varuške, ki jo po objavi obremenjujočih fotografij obtožijo nasilja nad otrokom. Med iskanjem resnice odkrijejo, da za obtožbami stoji povsem drugačen motiv. Medtem Matty odkrije novo sled, ki njeno skrivno preiskavo nepričakovano zaplete, zato sprejme tvegano odločitev.
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40:41
7. del
Matty z Julianom prevzame primer mlade glasbenice, ki farmacevtsko podjetje toži zaradi hudih stranskih učinkov po sodelovanju v klinični raziskavi. Ko nepričakovani dokazi ogrozijo obrambo, sta prisiljena spremeniti svojo strategijo. Med prazničnim slavjem pa Olympia izve nekaj, kar postavi njen odnos z Julianom na novo preizkušnjo.
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40:54
6. del
Olympia in Julian znova odpreta primer para, ki je izgubil dojenčka zaradi domnevno okužene mlečne formule. Med novim iskanjem dokazov se razkrivajo tudi okoliščine, ki so zaznamovale njun zakon, medtem ko Matty razmišlja o odhodu iz pisarne. Ko se pojavi nepričakovana priložnost, se mora odločiti, kako daleč je pripravljena iti.
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40:47
5. del
Velika skupinska tožba proti zaporniškemu sistemu Matty osebno prizadene, ko nekdanja zapornica ponovno pade v odvisnost in ogrozi celoten primer. Medtem ko ekipa išče način, kako rešiti tožbo, Matty skuša povezati Sarah z dekletom iz oddelka za informatiko. Toda nepričakovano razkritje spremeni potek dogodkov in odpre nova vprašanja.
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