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Matlock

Sezona 1 Epizoda 15

Olympia z ekipo nadaljuje skupinsko tožbo proti proizvajalcu alkoholne pijače in kljub pritiskom vztraja pri iskanju dokazov, s katerimi bi nevaren izdelek umaknili s trga. Medtem Matty sledi novi sledi v svoji skrivni preiskavi, ki jo pripelje do osebe z informacijami o prikrivanju spornih dokumentov. Ji bo tokrat uspelo priti do težko pričakovanih odgovorov?

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  • Sezona 1

40:53
Matlock - Sezona 1 - 15. del

15. del

Olympia z ekipo nadaljuje skupinsko tožbo proti proizvajalcu alkoholne pijače in kljub pritiskom vztraja pri iskanju dokazov, s katerimi bi nevaren izdelek umaknili s trga. Medtem Matty sledi novi sledi v svoji skrivni preiskavi, ki jo pripelje do osebe z informacijami o prikrivanju spornih dokumentov. Ji bo tokrat uspelo priti do težko pričakovanih odgovorov?
40:43
Matlock - Sezona 1 - 14. del

14. del

Olympia vodi skupinsko tožbo proti proizvajalcu alkoholne pijače, vendar primer zapletejo sporna izbira porotnikov in nepričakovani zapleti z eno od ključnih prič. Matty medtem vse bolj sestavlja koščke svoje skrivne preiskave, dokler je šokantno odkritje ne prisili, da podvomi o osebi, ki ji je najbolj zaupala.
Dostopno še 23 dni
40:50
Matlock - Sezona 1 - 13. del

13. del

Olympia zagovarja študentko Zoey, ki jo obtožijo, da je na zabavi sošolki podtaknila alkohol, po njeni smrti pa se primer spremeni v preiskavo domnevnega umora. Med iskanjem dokazov na dan prihajajo nova protislovja, medtem ko Matty med dnevom odprtih vrat v odvetniški pisarni izkoristi priložnost, da se dokoplje do pomembnih podatkov za svojo preiskavo.
Dostopno še 16 dni
40:07
Matlock - Sezona 1 - 12. del

12. del

Olympia in Julian se znajdeta vsak na svoji strani odmevnega spora za skrbništvo nad sinom, njuno tekmovanje pa hitro preraste v osebni obračun. Medtem Matty izkoristi varnostni sistem odvetniške pisarne, da bi prišla do pomembnih informacij za svojo skrivno preiskavo. Toda Matty kmalu odkrije, da je Edwin pred njo skril pomemben dokaz.
Dostopno še 8 dni
40:38
Matlock - Sezona 1 - 11. del

11. del

Olympia prevzame primer okoljevarstvenika, ki tekmecu očita krajo svoje tehnologije, zato se njeni ekipi pridruži tudi Shae. Medtem ko skušajo odkriti, kdo stoji za uhajanjem poslovnih skrivnosti, Matty izkoristi priložnost za lastno preiskavo. A ko Shae začne vse bolj dvomiti o njenem ozadju, se nevarna igra med njima hitro zaostri.
Dostopno še 2 dni
40:47
Matlock - Sezona 1 - 10. del

10. del

Matty in Sarah se pod krinko babice in vnukinje odpravita v dom za starejše, kjer zbirata dokaze v primeru smrti enega od stanovalcev. Med preiskavo se pokaže, da okoliščine njegove smrti niso takšne, kot so sprva domnevali. Hkrati Matty skuša prikriti svojo skrivno preiskavo, a jo nepremišljena poteza nevarno približa razkritju.
Dostopno še en dan
40:52
Matlock - Sezona 1 - 9. del

9. del

Matty z Olympio prevzame primer Sam, ki po odpovedi trdi, da je postala žrtev maščevanja na delovnem mestu. Ko nepričakovano pričanje ogrozi njene možnosti, se lotita iskanja dokazov. Medtem Matty pride do spoznanja, zaradi katerega začne na Olympio gledati v drugačni luči, Edwin pa se vse bolj boji, da bo njena skrivnost razkrita.
Dostopno le še danes

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  • Sezona 1