Matlock - Sezona 1 - 15. del

13. del

Olympia zagovarja študentko Zoey, ki jo obtožijo, da je na zabavi sošolki podtaknila alkohol, po njeni smrti pa se primer spremeni v preiskavo domnevnega umora. Med iskanjem dokazov na dan prihajajo nova protislovja, medtem ko Matty med dnevom odprtih vrat v odvetniški pisarni izkoristi priložnost, da se dokoplje do pomembnih podatkov za svojo preiskavo.

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