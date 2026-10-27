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Matlock

Sezona 1 Epizoda 17

Olympia pomaga noseči Amy, ki želi čim prej pobegniti iz nasilnega zakona, vendar se hitro izkaže, da bi ji ločitev lahko prinesla še hujše posledice. Med iskanjem pravne rešitve se Matty trudi znova pridobiti Olympiino zaupanje in ji razkrije razlog za svojo skrivno preiskavo. Bo njuno zavezništvo dovolj trdno, da bosta lahko skupaj rešili tudi ta primer?

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  • Sezona 1

40:52
Matlock - Sezona 1 - 17. del

17. del

Olympia pomaga noseči Amy, ki želi čim prej pobegniti iz nasilnega zakona, vendar se hitro izkaže, da bi ji ločitev lahko prinesla še hujše posledice. Med iskanjem pravne rešitve se Matty trudi znova pridobiti Olympiino zaupanje in ji razkrije razlog za svojo skrivno preiskavo. Bo njuno zavezništvo dovolj trdno, da bosta lahko skupaj rešili tudi ta primer?
Dostopno še 29 dni
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40:48
Matlock - Sezona 1 - 16. del

16. del

Olympia prevzame zahteven primer moškega, ki je bil pred več kot dvajsetimi leti obsojen za umor, zdaj pa se pojavijo novi dokazi, ki postavljajo sodbo pod vprašaj. Medtem Matty nadaljuje svojo skrivno preiskavo in od ključne priče skuša izvabiti podatek o izginulih dokumentih. Toda kmalu ugotovi, da tudi nekdo drug pozorno spremlja vsak njen korak.
Dostopno še 22 dni
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40:53
Matlock - Sezona 1 - 15. del

15. del

Olympia z ekipo nadaljuje skupinsko tožbo proti proizvajalcu alkoholne pijače in kljub pritiskom vztraja pri iskanju dokazov, s katerimi bi nevaren izdelek umaknili s trga. Medtem Matty sledi novi sledi v svoji skrivni preiskavi, ki jo pripelje do osebe z informacijami o prikrivanju spornih dokumentov. Ji bo tokrat uspelo priti do težko pričakovanih odgovorov?
Dostopno še 15 dni
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40:43
Matlock - Sezona 1 - 14. del

14. del

Olympia vodi skupinsko tožbo proti proizvajalcu alkoholne pijače, vendar primer zapletejo sporna izbira porotnikov in nepričakovani zapleti z eno od ključnih prič. Matty medtem vse bolj sestavlja koščke svoje skrivne preiskave, dokler je šokantno odkritje ne prisili, da podvomi o osebi, ki ji je najbolj zaupala.
Dostopno še 8 dni
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40:50
Matlock - Sezona 1 - 13. del

13. del

Olympia zagovarja študentko Zoey, ki jo obtožijo, da je na zabavi sošolki podtaknila alkohol, po njeni smrti pa se primer spremeni v preiskavo domnevnega umora. Med iskanjem dokazov na dan prihajajo nova protislovja, medtem ko Matty med dnevom odprtih vrat v odvetniški pisarni izkoristi priložnost, da se dokoplje do pomembnih podatkov za svojo preiskavo.
Dostopno še en dan
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