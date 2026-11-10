Matlock - Sezona 1 - 19. del

16. del

Olympia prevzame zahteven primer moškega, ki je bil pred več kot dvajsetimi leti obsojen za umor, zdaj pa se pojavijo novi dokazi, ki postavljajo sodbo pod vprašaj. Medtem Matty nadaljuje svojo skrivno preiskavo in od ključne priče skuša izvabiti podatek o izginulih dokumentih. Toda kmalu ugotovi, da tudi nekdo drug pozorno spremlja vsak njen korak.

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