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Matlock

Sezona 1 Epizoda 18

Sarah brez Olympiine vednosti prevzame obrambo Dina, ki ga po umoru poslovnega partnerja bremeni vse več dokazov. Medtem Matty in Olympia na skrivaj preverjata Julianovo preteklost, da bi ugotovili, ali je povezan s prikrivanjem spornih dokumentov. Kmalu ju nova odkritja pripeljejo do nepričakovanih vprašanj.

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  • Sezona 1

40:24
Matlock - Sezona 1 - 18. del

18. del

Sarah brez Olympiine vednosti prevzame obrambo Dina, ki ga po umoru poslovnega partnerja bremeni vse več dokazov. Medtem Matty in Olympia na skrivaj preverjata Julianovo preteklost, da bi ugotovili, ali je povezan s prikrivanjem spornih dokumentov. Kmalu ju nova odkritja pripeljejo do nepričakovanih vprašanj.
Dostopno še 29 dni
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40:52
Matlock - Sezona 1 - 17. del

17. del

Olympia pomaga noseči Amy, ki želi čim prej pobegniti iz nasilnega zakona, vendar se hitro izkaže, da bi ji ločitev lahko prinesla še hujše posledice. Med iskanjem pravne rešitve se Matty trudi znova pridobiti Olympiino zaupanje in ji razkrije razlog za svojo skrivno preiskavo. Bo njuno zavezništvo dovolj trdno, da bosta lahko skupaj rešili tudi ta primer?
Dostopno še 16 dni
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40:48
Matlock - Sezona 1 - 16. del

16. del

Olympia prevzame zahteven primer moškega, ki je bil pred več kot dvajsetimi leti obsojen za umor, zdaj pa se pojavijo novi dokazi, ki postavljajo sodbo pod vprašaj. Medtem Matty nadaljuje svojo skrivno preiskavo in od ključne priče skuša izvabiti podatek o izginulih dokumentih. Toda kmalu ugotovi, da tudi nekdo drug pozorno spremlja vsak njen korak.
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40:53
Matlock - Sezona 1 - 15. del

15. del

Olympia z ekipo nadaljuje skupinsko tožbo proti proizvajalcu alkoholne pijače in kljub pritiskom vztraja pri iskanju dokazov, s katerimi bi nevaren izdelek umaknili s trga. Medtem Matty sledi novi sledi v svoji skrivni preiskavi, ki jo pripelje do osebe z informacijami o prikrivanju spornih dokumentov. Ji bo tokrat uspelo priti do težko pričakovanih odgovorov?
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