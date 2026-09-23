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Mia in beli lev
Mia and the White Lion
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Mia in beli lev , Mia and the White Lion

2018 IMDb: 6.5 1 h 34 min

Desetletni Mii se življenje obrne na glavo, ko se z družino iz Londona preseli v Afriko, kjer družina upravlja kmetijo z levi. Ko pride na svet mali beli lev Charlie, je Mia spet srečna in z njim vzpostavi posebno vez. Čez tri leta Miino življenje znova pretrese nepričakovana novica, saj odkrije, da je njen oče prikrival skrivnost. Ker se boji, da je Charlie v nevarnosti, se odloči, da z njim pobegne. Dva prijatelja se tako odpravita na nepozabno popotovanje po južnoafriški savani, kjer iščeta kraj, kjer bi Charlie znova lahko svobodno živel.

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Pustolovsko Družinsko Navdihujoče Ganljivo Živali
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