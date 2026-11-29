RZF 1 , RZF
28. 11. 2026 - Sobota je v Mariboru prinesla nov večer vrhunskega boksa pod okriljem organizacije Red Zone Fight Night. Na dogodku RZF 1 sta se v ringu pomerila Miha Hribovšek in Leon Marić ter se podala v neizprosen boj za zmago. Oglejte si celoten obračun in podoživite vsak udarec, napetost ter razburljivo dogajanje iz Maribora.Prikaži več
2026Maribor bo 28. novembra v znamenju borilnih športov! Prvi dogodek RZF v Dvorano Tabor prinaša tri obračune za naslove: Djelon Januzaj bo v boksarskem dvoboju izzval Abela Pešuta, za šampionska pasova pa se bosta pomerila tudi Žiga Pečnik in Žiga Zagoranski. Obeta se napet večer z močnim slovenskim zastopstvom.Žanr: Šport, Boks, KickboksDržava: Slovenija
55:18
Djelon Januzaj vs Abel Pešut
28. 11. 2026 - Sobota je v Mariboru prinesla nov večer vrhunskega boksa pod okriljem organizacije Red Zone Fight Night. Na dogodku RZF 1 sta se v ringu pomerila Djelon Januzaj in Abel Pešut ter se podala v neizprosen boj za zmago. Oglejte si celoten obračun in podoživite vsak udarec, napetost ter razburljivo dogajanje iz Maribora.
32:59
Žiga Pečnik vs Haris Biber
28. 11. 2026 - Sobota je v Mariboru prinesla nov večer vrhunskega boksa pod okriljem organizacije Red Zone Fight Night. Na dogodku RZF 1 sta se v ringu pomerila Žiga Pečnik in Haris Biber ter se podala v neizprosen boj za zmago. Oglejte si celoten obračun in podoživite vsak udarec, napetost ter razburljivo dogajanje iz Maribora.
34:00
Žiga Zagoranski vs Mattia Amatuzio
28. 11. 2026 - Sobota je v Mariboru prinesla nov večer vrhunskega boksa pod okriljem organizacije Red Zone Fight Night. Na dogodku RZF 1 sta se v ringu pomerila Žiga Zagoranski in Mattia Amatuzio ter se podala v neizprosen boj za zmago. Oglejte si celoten obračun in podoživite vsak udarec, napetost ter razburljivo dogajanje iz Maribora.
30:50
Arber Elshani vs Leonardo Ibić
28. 11. 2026 - Sobota je v Mariboru prinesla nov večer vrhunskega boksa pod okriljem organizacije Red Zone Fight Night. Na dogodku RZF 1 sta se v ringu pomerila Arber Elshani in Leonardo Ibić ter se podala v neizprosen boj za zmago. Oglejte si celoten obračun in podoživite vsak udarec, napetost ter razburljivo dogajanje iz Maribora.
24:50
Alen Šišić vs Đorđe Krsmanović
28. 11. 2026 - Sobota je v Mariboru prinesla nov večer vrhunskega boksa pod okriljem organizacije Red Zone Fight Night. Na dogodku RZF 1 sta se v ringu pomerila Alen Šišić in Đorđe Krsmanović ter se podala v neizprosen boj za zmago. Oglejte si celoten obračun in podoživite vsak udarec, napetost ter razburljivo dogajanje iz Maribora.
13:05
Aleš Drevenšek vs Dario Čus
28. 11. 2026 - Sobota je v Mariboru prinesla nov večer vrhunskega boksa pod okriljem organizacije Red Zone Fight Night. Na dogodku RZF 1 sta se v ringu pomerila Aleš Drevenšek in Dario Čus ter se podala v neizprosen boj za zmago. Oglejte si celoten obračun in podoživite vsak udarec, napetost ter razburljivo dogajanje iz Maribora.
18:14
Marko the Axe vs Patrick Jerković
28. 11. 2026 - Sobota je v Mariboru prinesla nov večer vrhunskega boksa pod okriljem organizacije Red Zone Fight Night. Na dogodku RZF 1 sta se v ringu pomerila Marko the Axe in Patrick Jerković ter se podala v neizprosen boj za zmago. Oglejte si celoten obračun in podoživite vsak udarec, napetost ter razburljivo dogajanje iz Maribora.
21:07
Miha Hribovšek vs Leon Marić
28. 11. 2026 - Sobota je v Mariboru prinesla nov večer vrhunskega boksa pod okriljem organizacije Red Zone Fight Night. Na dogodku RZF 1 sta se v ringu pomerila Miha Hribovšek in Leon Marić ter se podala v neizprosen boj za zmago. Oglejte si celoten obračun in podoživite vsak udarec, napetost ter razburljivo dogajanje iz Maribora.
23:42
Edi Sejdinović vs Miloš Janjanin
28. 11. 2026 - Sobota je v Mariboru prinesla nov večer vrhunskega boksa pod okriljem organizacije Red Zone Fight Night. Na dogodku RZF 1 sta se v ringu pomerila Edi Sejdinović vs Miloš Janjanin ter se podala v neizprosen boj za zmago. Oglejte si celoten obračun in podoživite vsak udarec, napetost ter razburljivo dogajanje iz Maribora.