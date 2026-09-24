MISIJON (The Mission), angleški film, 1986 Igrajo: Robert De Niro, Jeremy Irons, Ray McAnally, Liam Neeson, Aidan Quinn Režija: Roland Joffe Scenarij: Robert Bolt Misijon je bil nominiran za oskarja za najboljši film, ponaša pa se tudi z odličnima Robertom De Nirom in Jeremyjem Ironsom. Zgodba je postavljena v 18. stoletje. Kolonialni velesili Španija in Portugalska si želita prisvojiti ozemlja bogatih rudnih nahajališč Južne Amerike. Duhovnik Gabriel ustanovi misijon, namenjen Indijancem, in upa, da jim bo približal krščanstvo. Tam pa se poleg njih znajde tudi trgovec s sužnji Mendoza, ki je v navalu jeze ubil brata. Mendoza v misijonu najde odrešitev za svoje grehe. Domorodni Indijanci so čedalje bolj ogroženi zaradi konkvizitorskih pohlepov in tudi umikanje v neprehodne gozdove in visokogorje jim ne pomaga dosti. Oče Gabriel verjame, da bodo zadevo rešili na miren način, Mendoza pa odločno stopi na stran Indijancev.

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