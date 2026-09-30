2026 Št. epizod: 1

Moja Slovenija je oddaja, v kateri predstavljajo znane in nekoliko manj znane turistične destinacije naše dežele. Skupaj z oddajo bomo odkrivali skrite kotičke, ki se jih splača obiskati, in doživetja, ki jih nikakor ne gre izpustiti. Poleg tega bomo spoznali tudi lokalno in regionalno kulinariko, tradicionalne dobrote, ki jih pripravljajo tako najboljši kuharski mojstri in mojstrice kot izkušene domače kuharice in kuharji.

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