Moja Slovenija
Moja Slovenija je oddaja, v kateri predstavljajo znane in nekoliko manj znane turistične destinacije naše dežele. Skupaj z voditeljico Tayo Damjan odkrivamo nove kotičke, spoznavamo njihove zgodbe in zgodbe ljudi, ki jih ustvarjajo. Predstavijo nam pozitivne učinke turizma skozi zgodbe ljudi, ki jim je razvoj turizma omogočil delo v lokalnem okolju. Oddaja je idealna za ideje o novih izletih, predvsem pa nas spomni, kako čudovita je naša Slovenija.Prikaži več
Sezona 6Moja Slovenija je oddaja, v kateri predstavljajo znane in nekoliko manj znane turistične destinacije naše dežele. Skupaj z oddajo bomo odkrivali skrite kotičke, ki se jih splača obiskati, in doživetja, ki jih nikakor ne gre izpustiti. Poleg tega bomo spoznali tudi lokalno in regionalno kulinariko, tradicionalne dobrote, ki jih pripravljajo tako najboljši kuharski mojstri in mojstrice kot izkušene domače kuharice in kuharji.Žanr: DokumentarecDržava: Slovenija