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Moja Slovenija

Sezona 6 Epizoda 2

Moja Slovenija je oddaja, v kateri predstavljajo znane in nekoliko manj znane turistične destinacije naše dežele. Skupaj z voditeljico Tayo Damjan odkrivamo nove kotičke, spoznavamo njihove zgodbe in zgodbe ljudi, ki jih ustvarjajo. Predstavijo nam pozitivne učinke turizma skozi zgodbe ljudi, ki jim je razvoj turizma omogočil delo v lokalnem okolju. Oddaja je idealna za ideje o novih izletih, predvsem pa nas spomni, kako čudovita je naša Slovenija.

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  • Sezona 6

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Moja Slovenija S06
S6/E2
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  • Sezona 6