Novice Filmi Šport Serije Oddaje Novo TV Blog
logotype

Moja Slovenija

Sezona 6 Epizoda 3

Moja Slovenija je oddaja, v kateri predstavljajo znane in nekoliko manj znane turistične destinacije naše dežele. Skupaj z voditeljico Tayo Damjan odkrivamo nove kotičke, spoznavamo njihove zgodbe in zgodbe ljudi, ki jih ustvarjajo. Predstavijo nam pozitivne učinke turizma skozi zgodbe ljudi, ki jim je razvoj turizma omogočil delo v lokalnem okolju. Oddaja je idealna za ideje o novih izletih, predvsem pa nas spomni, kako čudovita je naša Slovenija.

Prikaži več

  • Sezona 6

7:00
Moja Slovenija - Sezona 6 - 4. oddaja

4. oddaja

Moja Slovenija je oddaja, v kateri predstavljajo znane in nekoliko manj znane turistične destinacije naše dežele. Skupaj z voditeljico Tayo Damjan odkrivamo nove kotičke, spoznavamo njihove zgodbe in zgodbe ljudi, ki jih ustvarjajo. Predstavijo nam pozitivne učinke turizma skozi zgodbe ljudi, ki jim je razvoj turizma omogočil delo v lokalnem okolju. Oddaja je idealna za ideje o novih izletih, predvsem pa nas spomni, kako čudovita je naša Slovenija.
7:03
Moja Slovenija - Sezona 6 - 3. oddaja

3. oddaja

Moja Slovenija je oddaja, v kateri predstavljajo znane in nekoliko manj znane turistične destinacije naše dežele. Skupaj z voditeljico Tayo Damjan odkrivamo nove kotičke, spoznavamo njihove zgodbe in zgodbe ljudi, ki jih ustvarjajo. Predstavijo nam pozitivne učinke turizma skozi zgodbe ljudi, ki jim je razvoj turizma omogočil delo v lokalnem okolju. Oddaja je idealna za ideje o novih izletih, predvsem pa nas spomni, kako čudovita je naša Slovenija.
7:03
Moja Slovenija - Sezona 6 - 2. oddaja

2. oddaja

Moja Slovenija je oddaja, v kateri predstavljajo znane in nekoliko manj znane turistične destinacije naše dežele. Skupaj z voditeljico Tayo Damjan odkrivamo nove kotičke, spoznavamo njihove zgodbe in zgodbe ljudi, ki jih ustvarjajo. Predstavijo nam pozitivne učinke turizma skozi zgodbe ljudi, ki jim je razvoj turizma omogočil delo v lokalnem okolju. Oddaja je idealna za ideje o novih izletih, predvsem pa nas spomni, kako čudovita je naša Slovenija.
7:03
Moja Slovenija - Sezona 6 - 1. oddaja

1. oddaja

Moja Slovenija je oddaja, v kateri predstavljajo znane in nekoliko manj znane turistične destinacije naše dežele. Skupaj z voditeljico Tayo Damjan odkrivamo nove kotičke, spoznavamo njihove zgodbe in zgodbe ljudi, ki jih ustvarjajo. Predstavijo nam pozitivne učinke turizma skozi zgodbe ljudi, ki jim je razvoj turizma omogočil delo v lokalnem okolju. Oddaja je idealna za ideje o novih izletih, predvsem pa nas spomni, kako čudovita je naša Slovenija.

Podobne vsebine

Delovna akcija
Dom in vrt
Delovna akcija
Zelena dežela
Lepote držav CME
Nasmeh zdravju
Dom in vrt
Od Masteršefa do Master-Kmeta z Luko Pangosom
24UR INŠPEKTOR
24UR FOKUS
Zadovoljna
Kmetija
Gora izzivov
Moja Slovenija S06
S6/E3
Prikaži več

  • Sezona 6