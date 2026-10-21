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Moja Slovenija

Sezona 6 Epizoda 4

Moja Slovenija je oddaja, v kateri predstavljajo znane in nekoliko manj znane turistične destinacije naše dežele. Skupaj z voditeljico Tayo Damjan odkrivamo nove kotičke, spoznavamo njihove zgodbe in zgodbe ljudi, ki jih ustvarjajo. Predstavijo nam pozitivne učinke turizma skozi zgodbe ljudi, ki jim je razvoj turizma omogočil delo v lokalnem okolju. Oddaja je idealna za ideje o novih izletih, predvsem pa nas spomni, kako čudovita je naša Slovenija.

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  • Sezona 6

7:00
Moja Slovenija - Sezona 6 - 4. oddaja

4. oddaja

Moja Slovenija je oddaja, v kateri predstavljajo znane in nekoliko manj znane turistične destinacije naše dežele. Skupaj z voditeljico Tayo Damjan odkrivamo nove kotičke, spoznavamo njihove zgodbe in zgodbe ljudi, ki jih ustvarjajo. Predstavijo nam pozitivne učinke turizma skozi zgodbe ljudi, ki jim je razvoj turizma omogočil delo v lokalnem okolju. Oddaja je idealna za ideje o novih izletih, predvsem pa nas spomni, kako čudovita je naša Slovenija.
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7:03
Moja Slovenija - Sezona 6 - 3. oddaja

3. oddaja

Moja Slovenija je oddaja, v kateri predstavljajo znane in nekoliko manj znane turistične destinacije naše dežele. Skupaj z voditeljico Tayo Damjan odkrivamo nove kotičke, spoznavamo njihove zgodbe in zgodbe ljudi, ki jih ustvarjajo. Predstavijo nam pozitivne učinke turizma skozi zgodbe ljudi, ki jim je razvoj turizma omogočil delo v lokalnem okolju. Oddaja je idealna za ideje o novih izletih, predvsem pa nas spomni, kako čudovita je naša Slovenija.
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7:03
Moja Slovenija - Sezona 6 - 2. oddaja

2. oddaja

Moja Slovenija je oddaja, v kateri predstavljajo znane in nekoliko manj znane turistične destinacije naše dežele. Skupaj z voditeljico Tayo Damjan odkrivamo nove kotičke, spoznavamo njihove zgodbe in zgodbe ljudi, ki jih ustvarjajo. Predstavijo nam pozitivne učinke turizma skozi zgodbe ljudi, ki jim je razvoj turizma omogočil delo v lokalnem okolju. Oddaja je idealna za ideje o novih izletih, predvsem pa nas spomni, kako čudovita je naša Slovenija.
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7:03
Moja Slovenija - Sezona 6 - 1. oddaja

1. oddaja

Moja Slovenija je oddaja, v kateri predstavljajo znane in nekoliko manj znane turistične destinacije naše dežele. Skupaj z voditeljico Tayo Damjan odkrivamo nove kotičke, spoznavamo njihove zgodbe in zgodbe ljudi, ki jih ustvarjajo. Predstavijo nam pozitivne učinke turizma skozi zgodbe ljudi, ki jim je razvoj turizma omogočil delo v lokalnem okolju. Oddaja je idealna za ideje o novih izletih, predvsem pa nas spomni, kako čudovita je naša Slovenija.
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