Moje sonce - Sezona 1 - 64. del

Moje sonce , Ada Masali
Poyraz in Biricik sledita sledem, ki jih je za sabo pustila Haziran, in se približujeta kraju, kjer jo po ugrabitvi zadržuje Sinan. A Sinan prekmalu opazi Poyraza, zato pobegne, še preden jo uspejo rešiti. Idil in Batu mu prineseta denar, vendar Sinan nima namena izpustiti Haziran, dokler ne zapusti otoka. Zapre tudi Idil in Batua.Prikaži več
Sezona 1Romantična zgodba Moje sonce razkriva, ali lahko pravi moški ženski spremeni pogled na življenje. Haziran sanja o velikih mestih, a jo služba popelje na idiličen otok, od koder prihaja njena mati, da bi prepričala Poyraza, naj proda svoje zemljišče. On je moški narave, ki sovraži vse, kar Haziran obožuje. Če je ob njem tistih nekaj ljudi, ki jih ima rad, ne potrebuje ničesar drugega. Tako vsaj misli, dokler ne spozna Haziran.Žanr: Komedija, RomancaIgralci: Ayca Aysin Turan, Alp Navruz, Nihan Buyukagac, Ipek TenolcayDržava: Turčija
57:35
83. del
Kaj junake čaka v zadnjem delu? Prišel je dan Haziranine in Poyrazove poroke, ki jo oba pričakujeta z velikim vznemirjenjem. Nehir se odloči dati očetu priložnost, Alper pa Meliso preseneti z novim domom. Čeprav so vsi žalostni, ker Haziran in Poyraz zapuščata otok, se zaljubljenca odpravita novemu življenju naproti.
44:17
82. del
Vsi so jezni na Haziran in Poyraza, ker želita zapustiti otok. Melisa in Alper se spreta, medtem ko se Hasan in Fatih znajdeta v burnem spopadu. Hasan ne želi več izgubiti svoje hčerke. Sadik želi zapustiti otok zaradi stvari, ki mu jih je napovedala vedeževalka, Aliye pa se ne želi pridružiti Poyrazu in Haziran.
40:52
81. del
Haziran in Poyraz oznanita, da se želita čim prej poročiti in se po poroki preseliti v glavno mesto. Njuna odločitev prizadene številne otočane, še posebej Aliye, ki si težko predstavlja življenje brez njiju. Nehir je jezna na Selmo in Hasana. Po razkritju o očetu se umakne in želi biti nekaj časa sama. Gorkem od Fatiha izve šokantno novico.
44:14
80. del
Selma izgubi živce, ko izve, da je Nehir opustila načrte za študij v Angliji in si zdaj želi v Singapur. Nehir medtem nehote sliši pogovor med Hasanom in Selmo ter tako izve, kdo je njen oče. Haziran in Melisa se z Alperjem in Poyrazom pomerita v zabavni igri, kdo koga bolje pozna. Sadikova sestra v hiši zaloti tatu.
42:11
79. del
Skrivnostni novinar Hasan se izkaže za bolečo točko iz Selmine preteklosti. Po druženju z njim Nehir začne sprejemati nove življenjske odločitve, ki presenetijo njeno okolico. Haziran in Poyraz si želita še bolje spoznati drug drugega. Okan nima več namena, da bi se vrnil domov. Gorkem išče nove stranke, Hasan pa spozna Selminega moža.
41:32
78. del
Na otok prispe novinar, s katerim se Nehir hitro spoprijatelji in se naenkrat noče več družiti z Okanom. Biricik želi spoznati Beyazitove starše in medtem ko se veseli prvega naročila, se kmalu znajde v težavah z Beyazitovo mamo. Zeynep od zdravnika prejme dobro novico, Selmo pa preseneti prihod starega znanca iz preteklosti.
43:03
77. del
Biricik in Beyazit se odločita končati neumno igro, zato prekineta zvezo, Biricik pa za razhod krivi Gorkema. Poyraz ima rojstni dan, a zdi se, da so njegovi prijatelji nanj pozabili. A Haziran mu pripravlja presenečenje. Okan se zaradi Nehir izgubi, medtem ko prihod znanega novinarja na otok napoveduje nove zaplete.
41:10
76. del
Haziran in Poyraz Latifu predstavita načrt, kako rešiti otok pred velikopoteznimi gradnjami. Skupaj z otočani iščeta način, da bi zaščitili svoje domove in prihodnost kraja. Selma medtem izve, da je Zeynep bolna, Beyazit in Birick pa se oba trudita, kako bi drug drugega pripravila do čim večjega ljubosumja. Okan in Nehir se vse bolj zbližujeta.
40:37
75. del
Haziran in Poyraz naredita vse, da bi Hanife in Deniz dobila priložnost za varno življenje. Z njuno pomočjo Hanife prepriča socialno službo, da lahko sinu zagotovi dom in finančno stabilnost. Melisa in Alper se preselita k Selmi in Fatihu. Sadikova sestra odkrije, da je brat lagal o svoji hiši. Beyazit uresniči Gorkemov načrt, da bi Biricik postala še bolj ljubosumna.
40:00
74. del
Hanife želi pobegniti z otoka, da bi tako zaščitila sina, medtem ko v hotel pride socialna služba, da bi se pogovorila o Denizovi prihodnosti. Melisa in Alper sta pretresena, ko izvesta, da morata zapustiti svoj dom. Ko Gorkem sliši prepir med Biricik in Beyazitom, se odloči, da jima bo pomagal.
41:30
73. del
Nehir izve, da Fatih opravlja dodatno delo, da lahko plačuje njen študij, zato se odloči pripraviti presenečenje zanj in za Selmo. Gorkem posname, kako Hanifein mož grozi njej in otroku. Haziranin in Poyrazov načrt se je dobro izšel, ko pa se zaradi zmede pomešajo ključi hotelskih sob, vsi zgroženi ugotovijo, da je mali Deniz izginil.
43:09
72. del
Haziran in Poyraz odkrijeta, da je Hanife mati malega Deniza, zato otočani stopijo skupaj in začnejo zbirati pomoč zanjo in za otroka. Ko se v hotelu pojavi Hanifein mož in zahteva sina, morata Haziran in Poyraz najti način, kako zaščititi mater in otroka. Fatih noče, da bi Selma izvedela za njegov postranski zaslužek, Biricik pa je naveličana Beyazitovega ljubosumja.
40:31
71. del
Haziran vztraja, da morata s Poyrazom skrbeti za dojenčka, dokler ne najdejo njegove matere. Selma medtem razmišlja, da bi oddala hišo in tako zbrala denar za Nehirin študij v Angliji. Melisa ima Alperjevih staršev že vrh glave. V hotelu se pojavi obupana ženska in prosi za službo. Haziran in Poyraz odkrijeta, kdo je otrokova mati.
40:43
70. del
Napoči veliki dan Alperja in Melise, a poročno slavje prinese še eno presenečenje, saj se bosta poročila tudi Selma in Fatih. Haziran in Poyraz v hotelu naletita na novorojenčka, kar ju postavi pred novo nepričakovano preizkušnjo. Fatih mora najti službo, da bi lahko plačeval Nehirin študij. Alper in Melisa imata težave z njegovimi starši.
43:33
69. del
Poyraz pripravi veliko presenečenje za Haziran in jo končno zaprosi. Haziran presrečna odhiti k Zeynep, da bi ji povedala veselo novico, a jo tam pričaka boleče spoznanje o materinem zdravstvenem stanju. Idil medtem prejme sporočilo, ki ga je dolgo čakala. Alper pojasni Melisi, kaj se je v preteklosti dogajalo med njim in Beyazitom.
41:09
68. del
Haziran se iskreno pogovori z Aliye, nato pa s Poyrazom preživi dan, poln nežnosti in novih upanj. Poyraz išče pravi trenutek, da bi jo zaprosil, medtem ko Idil še vedno trpi zaradi Batua. Zeynep ji zaupa svoje zdravstvene težave, kar Idil močno pretrese. Sadik se zaljubi v turistko, s katero pa žal ne more govoriti, ker ne razume ne turško ne angleško.
42:34
67. del
Vse je pripravljeno za poroko Alperja in Melise, a tik pred velikim dnem se med njima zaplete, saj Melisa naenkrat podvomi v pravilno odločitev. Poyraz se trudi približati Haziran, vendar ga ona vztrajno zavrača. Idil spozna, da ne more živeti brez Batua, njen oče pa še vedno odločno nasprotuje njuni zvezi. Nehir za poroko Fatiha s Selmo postavi pogoj.
44:27
66. del
Haziran bi rada Poyrazu povedala nekaj pomembnega o Sinanovem sostorilcu. Haziran in Poyraz razkrijeta pravo vlogo gospoda Kutaya ter se končno približata razjasnitvi dogodkov, ki pretresajo otok. Idil se Haziran iskreno opraviči za vse, kar ji je storila v preteklosti. Aliye Poyrazu izroči prstan in ga spodbuja, naj Haziran naposled le zaprosi za roko.
40:30
65. del
Haziran v strahu, da se ji lahko zgodi najhujše, posname poslovilno sporočilo za družino in prijatelje. Poyraz medtem končno ugotovi, kje je, in se sooči s Sinanom. Med očetom in sinom izbruhne spopad, ki prinese tragične posledice in razkrije boleče resnice. Idil in Batu izgubita vse upe za rešitev in vdano čakata, da bosta umrla skupaj.
42:50
64. del
Poyraz in Biricik sledita sledem, ki jih je za sabo pustila Haziran, in se približujeta kraju, kjer jo po ugrabitvi zadržuje Sinan. A Sinan prekmalu opazi Poyraza, zato pobegne, še preden jo uspejo rešiti. Idil in Batu mu prineseta denar, vendar Sinan nima namena izpustiti Haziran, dokler ne zapusti otoka. Zapre tudi Idil in Batua.
41:28
63. del
Kutay nagovarja Poyraza, naj Haziran pusti na miru. V hotelu izbruhne požar, zato se Haziran nemudoma vrne na otok, ne da bi slutila, kakšna nevarnost ji grozi. Sinan jo ugrabi, Poyraz pa vzame pištolo in se poda v obupan lov za njo. Idil medtem izve resnico, Beyazit pa bi se rad sestal z Biricik.
41:47
62. del
Haziran in Poyraz spremljata Alperja, ko se odpravi, da bi Meliso prosil za roko. In tudi tokrat se ne moreta izogniti prepirom. Idil poskuša v Batuu prebuditi ljubosumje, medtem ko se on vse težje spopada s svojimi čustvi. Alperjeva in Melisina družina se zbereta, da bi spregovorili o poroki. Fatih se nastani v Selmini hiši.
39:22
61. del
Otoška policija išče ubežnika, Ayten pa prosi otočane, naj Haziran in Poyrazu ničesar ne povedo, da bosta še naprej ostala na varnem v Izmirju. Kutay medtem pokliče Haziran in jo pozove, naj se vrne. Melisa in Alper skušata narediti vse, da bi Haziran in Poyraza zadržala čim dlje od otoka. Nehir izve, da se je mama obrnila na Fatiha.
42:17
60. del
Haziranin novi šef skriva svoje prave namene in noče sodelovati z njo, zato se Poyraz odloči z njim pogovoriti. Na otoku se pojavi Aytenin nekdanji mož Sinan, ki jo izsiljuje in ji grozi, policija pa odkrije, da prav on stoji za Poyrazovo nesrečo. Medtem se Idil sooči z novim razočaranjem, saj v Batuevi postelji naleti na drugo žensko.
41:05
59. del
Romantična zgodba Moje sonce razkriva, ali lahko pravi moški ženski spremeni pogled na življenje. Haziran sanja o velikih mestih, a jo služba popelje na idiličen otok, od koder prihaja njena mati, da bi prepričala Poyraza, naj proda svoje zemljišče. On je moški narave, ki sovraži vse, kar Haziran obožuje. Če je ob njem tistih nekaj ljudi, ki jih ima rad, ne potrebuje ničesar drugega. Tako vsaj misli, dokler ne spozna Haziran.
39:57
58. del
Haziran se skuša privaditi mestnemu življenju, vendar ji ne gre vse po načrtih. Ko vsi izvedo, kaj je storil Batu, se odnosi še dodatno zapletejo. Haziran prejme novo poslovno ponudbo od moškega, ki ga spozna po naključju. Ker je njihov hotel nominiran za prestižno nagrado, v Izmir pride Poyraz in se nastani v hotelu, v katerem prebiva tudi Haziran.
42:17
57. del
Romantična zgodba Moje sonce razkriva, ali lahko pravi moški ženski spremeni pogled na življenje. Haziran sanja o velikih mestih, a jo služba popelje na idiličen otok, od koder prihaja njena mati, da bi prepričala Poyraza, naj proda svoje zemljišče. On je moški narave, ki sovraži vse, kar Haziran obožuje. Če je ob njem tistih nekaj ljudi, ki jih ima rad, ne potrebuje ničesar drugega. Tako vsaj misli, dokler ne spozna Haziran.
41:15
56. del
Romantična zgodba Moje sonce razkriva, ali lahko pravi moški ženski spremeni pogled na življenje. Haziran sanja o velikih mestih, a jo služba popelje na idiličen otok, od koder prihaja njena mati, da bi prepričala Poyraza, naj proda svoje zemljišče. On je moški narave, ki sovraži vse, kar Haziran obožuje. Če je ob njem tistih nekaj ljudi, ki jih ima rad, ne potrebuje ničesar drugega. Tako vsaj misli, dokler ne spozna Haziran.
40:50
55. del
Romantična zgodba Moje sonce razkriva, ali lahko pravi moški ženski spremeni pogled na življenje. Haziran sanja o velikih mestih, a jo služba popelje na idiličen otok, od koder prihaja njena mati, da bi prepričala Poyraza, naj proda svoje zemljišče. On je moški narave, ki sovraži vse, kar Haziran obožuje. Če je ob njem tistih nekaj ljudi, ki jih ima rad, ne potrebuje ničesar drugega. Tako vsaj misli, dokler ne spozna Haziran.
39:46
54. del
Romantična zgodba Moje sonce razkriva, ali lahko pravi moški ženski spremeni pogled na življenje. Haziran sanja o velikih mestih, a jo služba popelje na idiličen otok, od koder prihaja njena mati, da bi prepričala Poyraza, naj proda svoje zemljišče. On je moški narave, ki sovraži vse, kar Haziran obožuje. Če je ob njem tistih nekaj ljudi, ki jih ima rad, ne potrebuje ničesar drugega. Tako vsaj misli, dokler ne spozna Haziran.
40:47
53. del
Romantična zgodba Moje sonce razkriva, ali lahko pravi moški ženski spremeni pogled na življenje. Haziran sanja o velikih mestih, a jo služba popelje na idiličen otok, od koder prihaja njena mati, da bi prepričala Poyraza, naj proda svoje zemljišče. On je moški narave, ki sovraži vse, kar Haziran obožuje. Če je ob njem tistih nekaj ljudi, ki jih ima rad, ne potrebuje ničesar drugega. Tako vsaj misli, dokler ne spozna Haziran.
40:54
52. del
Romantična zgodba Moje sonce razkriva, ali lahko pravi moški ženski spremeni pogled na življenje. Haziran sanja o velikih mestih, a jo služba popelje na idiličen otok, od koder prihaja njena mati, da bi prepričala Poyraza, naj proda svoje zemljišče. On je moški narave, ki sovraži vse, kar Haziran obožuje. Če je ob njem tistih nekaj ljudi, ki jih ima rad, ne potrebuje ničesar drugega. Tako vsaj misli, dokler ne spozna Haziran.
40:24
51. del
Romantična zgodba Moje sonce razkriva, ali lahko pravi moški ženski spremeni pogled na življenje. Haziran sanja o velikih mestih, a jo služba popelje na idiličen otok, od koder prihaja njena mati, da bi prepričala Poyraza, naj proda svoje zemljišče. On je moški narave, ki sovraži vse, kar Haziran obožuje. Če je ob njem tistih nekaj ljudi, ki jih ima rad, ne potrebuje ničesar drugega. Tako vsaj misli, dokler ne spozna Haziran.
41:12
50. del
Romantična zgodba Moje sonce razkriva, ali lahko pravi moški ženski spremeni pogled na življenje. Haziran sanja o velikih mestih, a jo služba popelje na idiličen otok, od koder prihaja njena mati, da bi prepričala Poyraza, naj proda svoje zemljišče. On je moški narave, ki sovraži vse, kar Haziran obožuje. Če je ob njem tistih nekaj ljudi, ki jih ima rad, ne potrebuje ničesar drugega. Tako vsaj misli, dokler ne spozna Haziran.
43:53
49. del
Romantična zgodba Moje sonce razkriva, ali lahko pravi moški ženski spremeni pogled na življenje. Haziran sanja o velikih mestih, a jo služba popelje na idiličen otok, od koder prihaja njena mati, da bi prepričala Poyraza, naj proda svoje zemljišče. On je moški narave, ki sovraži vse, kar Haziran obožuje. Če je ob njem tistih nekaj ljudi, ki jih ima rad, ne potrebuje ničesar drugega. Tako vsaj misli, dokler ne spozna Haziran.
43:19
48. del
Romantična zgodba Moje sonce razkriva, ali lahko pravi moški ženski spremeni pogled na življenje. Haziran sanja o velikih mestih, a jo služba popelje na idiličen otok, od koder prihaja njena mati, da bi prepričala Poyraza, naj proda svoje zemljišče. On je moški narave, ki sovraži vse, kar Haziran obožuje. Če je ob njem tistih nekaj ljudi, ki jih ima rad, ne potrebuje ničesar drugega. Tako vsaj misli, dokler ne spozna Haziran.
39:51
47. del
Romantična zgodba Moje sonce razkriva, ali lahko pravi moški ženski spremeni pogled na življenje. Haziran sanja o velikih mestih, a jo služba popelje na idiličen otok, od koder prihaja njena mati, da bi prepričala Poyraza, naj proda svoje zemljišče. On je moški narave, ki sovraži vse, kar Haziran obožuje. Če je ob njem tistih nekaj ljudi, ki jih ima rad, ne potrebuje ničesar drugega. Tako vsaj misli, dokler ne spozna Haziran.
40:28
46. del
Romantična zgodba Moje sonce razkriva, ali lahko pravi moški ženski spremeni pogled na življenje. Haziran sanja o velikih mestih, a jo služba popelje na idiličen otok, od koder prihaja njena mati, da bi prepričala Poyraza, naj proda svoje zemljišče. On je moški narave, ki sovraži vse, kar Haziran obožuje. Če je ob njem tistih nekaj ljudi, ki jih ima rad, ne potrebuje ničesar drugega. Tako vsaj misli, dokler ne spozna Haziran.
41:25
45. del
Romantična zgodba Moje sonce razkriva, ali lahko pravi moški ženski spremeni pogled na življenje. Haziran sanja o velikih mestih, a jo služba popelje na idiličen otok, od koder prihaja njena mati, da bi prepričala Poyraza, naj proda svoje zemljišče. On je moški narave, ki sovraži vse, kar Haziran obožuje. Če je ob njem tistih nekaj ljudi, ki jih ima rad, ne potrebuje ničesar drugega. Tako vsaj misli, dokler ne spozna Haziran.
41:56
44. del
Romantična zgodba Moje sonce razkriva, ali lahko pravi moški ženski spremeni pogled na življenje. Haziran sanja o velikih mestih, a jo služba popelje na idiličen otok, od koder prihaja njena mati, da bi prepričala Poyraza, naj proda svoje zemljišče. On je moški narave, ki sovraži vse, kar Haziran obožuje. Če je ob njem tistih nekaj ljudi, ki jih ima rad, ne potrebuje ničesar drugega. Tako vsaj misli, dokler ne spozna Haziran.
40:55
43. del
Haziran in Poyraz vsem pošljeta sporočilo, naj pridejo v hotel, kjer jih čaka veliko presenečenje. Njuna nenadna odločitev osupne otočane, a hitro spoznata, da ju čaka še težja naloga: predvsem si morata pridobiti naklonjenost Zeynep in Aliye. Medtem Batu pritiska na Idil, naj prizna poraz, Biricik pa Meliso postavi v še slabši položaj.
43:15
42. del
Kljub temu, da se ji želi Melisa opravičiti, je Biricik odločena, da bo njej in Alperju zagrenila življenje, zato pripravlja maščevanje. Haziran medtem poskuša razkrinkati Idil, Poyraz pa Batua, saj obema postaja vse bolj jasno, kaj v resnici načrtujeta. Ko se resnica začne razkrivati, se Haziran in Poyraz soočita tudi z Aliye in Zeynep.
41:29
41. del
Poyraz in Haziran še naprej igrata igro razhoda, v resnici pa se na skrivaj videvata. Ko končno načrtujeta romantičen večer, jima ga nepričakovano pokvari Biricik. Babica Aliye medtem ne želi, da bi njen vnuk Poyraz delal v hotelu, zato poišče pomoč pri nekom, ki bi lahko poravnal dolgove njenega vnuka.
41:19
40. del
Haziran in Poyraz se pretvarjata, da sta se razšla, da bi se izognila pritiskom otočanov in razkrinkala tiste, ki jima želijo škodovati. Novica o njunem razhodu se hitro razširi po otoku, zato morata prepričati prav vse, predvsem pa Idil in Batua. Medtem Alper prosi Biricik za odpuščanje, Melisa pa občuti posledice svoje napake.
40:55
39. del
Poyraz Haziran končno zaupa bolečo skrivnost iz svoje preteklosti. Kasneje mu Idil zvito prizna, da je zaljubljena vanj in še naprej hlini, kako zelo je bolna. Ko Poyraz začne dvomiti o njenih besedah, se Haziran in Poyraz odločita, da bosta tudi sama odigrala svojo igro. Biricik pred vsemi razkrije Melisino in Alperjevo skrivnost.
41:43
38. del
Ko Idil omedli, Poyraz vztraja, da jo bo odpeljal k zdravniku v Istanbul. Medtem se otočani pripravljajo na bazar, Batu pa je vse bližje odkritju Poyrazove skrivnosti iz preteklosti. Na vsak način bi rad izvedel, zakaj je Poyraz pristal v zaporu. Medtem se Idil vse bolj zapleta v lastno laž, iz katere bo težko našla izhod.
41:27
37. del
Poyraz in Haziran pred vsemi končno razkrijeta, da sta par. Njuna sreča pa ne ustavi Batua, ki Idil še vedno zatrjuje, da bo par uspel razdvojiti. Aliye težko sprejme veliko laž, ki jo je Idil natvezila njenemu vnuku, Biricik pa Alperja in Meliso spodbuja, naj končno priznata resnico o svojem odnosu.
41:03
36. del
Poyraz želi Idil odpeljati v Istanbul na zdravljenje, Haziran pa je prizadeta, ker se nihče od njenih bližnjih ni spomnil njenega rojstnega dne. Batu izkoristi Idilino stisko in ji predlaga, da združita moči proti Haziran in Poyrazu. Biricik medtem spozna, da so bili njeni sumi upravičeni.
41:03
35. del
Poyraz si na vse načine prizadeva pregnati Batua z otoka, saj noče, da bi se približal Haziran. Haziran in Poyraz se združita v želji, da bi se ga znebila, a Batu ne odneha zlahka. Medtem Latif skuša prepričati Zeynep, naj se vrne domov, Selma in Zeynep pa počasi zakopljeta bojno sekiro. Birick z vprašanji v zadrego spravi Meliso.
41:46
34. del
Poyraza izpustijo iz zapora, a miru še zdaleč ni na vidiku. Ko izve, da je Batu po udarcu le hlinil nezavest, ga znova prevzame jeza. Kot da to ni dovolj, je Batua Haziran namestila v svojo hišo. Haziran se ne more udeležiti zabave pri Biricik, medtem pa se zdi, da je Idilin načrt vsaj zaenkrat uspešen.
40:56
33. del
Idil skuje nevaren načrt in ponaredi zdravniške izvide, da bi Poyraza prepričala, kako hudo je bolna in tako njegovo pozornost zvabila nase. Poyrazu med prepirom z Batuem popustijo živci, zaradi česar se zaplete v hude težave, Batu pa pristane v bolnišnici. Melisa medtem zbere pogum in poljubi Alperja.
40:44
32. del
Na dan, ko mineva petnajst let od smrti Haziraninega očeta, jo preplavita žalost in strah pred morjem. Poyraz ji stoji ob strani in ji pomaga premagati boleče spomine. Ko hoče pregnati njen strah pred morjem, ne moreta skriti svojih čustev in se prepustita prijetnim občutkom. Medtem Batu začne uresničevati svoje skrite načrte
42:18
31. del
Haziran poskuša izvedeti več o Poyrazovi preteklosti, medtem ko Zeynep in Batu kujeta načrt, kako bi ločila mlada zaljubljenca. Gorkem medtem išče moža za Selmo, Biricik pa postane ljubosumna, ko opazi vse večjo bližino med Alperjem in Meliso. Aliye se trudi prepričati Idil, naj se ne odpove Poyrazu.
40:35
30. del
Prihod Batua, ki je prišel na podlagi Zeynepinega povabila, v Poyrazu prebudi ljubosumje in znova povzroči nezaupanje do Haziran. Razočaran zavrže darilo, ki ga je pripravil zanjo. Idil medtem končno spozna, da Poyraz ni zaljubljen vanjo, temveč v Haziran, zato začne razmišljati, da bi se mu odpovedala
43:39
29. del
Poyraz in Haziran iščeta pohištvo za hotelski apartma, v katerem bo bival skrivnostni bogati gost. Poyraz Haziran odpelje na poseben kraj, kjer ju zgodba lastnika tako močno gane, da se še bolj zbližata. Haziran spremeni mnenje o materini poroki, Idil pa še vedno skuša poroko preprečiti. Medtem v hotel nepričakovano prispe skrivnostni gost.
40:27
28. del
Idil pripravi romantično večerjo za Poyraza, kar v Haziran predrami ljubosumje in odloči se, da bo njun večer na vsak način zmotila. Medtem se Zeynep in Selma pomerita v spretnostih na oblikovalskem tekmovanju, Latif in Zeynep pa kljub nasprotovanju svojih hčera vztrajata pri poroki. Skrivnostna stranka prosi za prenovo apartmajske sobe.
41:40
27. del
Romantična zgodba Moje sonce razkriva, ali lahko pravi moški ženski spremeni pogled na življenje. Haziran sanja o velikih mestih, a jo služba popelje na idiličen otok, od koder prihaja njena mati, da bi prepričala Poyraza, naj proda svoje zemljišče. On je moški narave, ki sovraži vse, kar Haziran obožuje. Če je ob njem tistih nekaj ljudi, ki jih ima rad, ne potrebuje ničesar drugega. Tako vsaj misli, dokler ne spozna Haziran.
41:23
26. del
Romantična zgodba Moje sonce razkriva, ali lahko pravi moški ženski spremeni pogled na življenje. Haziran sanja o velikih mestih, a jo služba popelje na idiličen otok, od koder prihaja njena mati, da bi prepričala Poyraza, naj proda svoje zemljišče. On je moški narave, ki sovraži vse, kar Haziran obožuje. Če je ob njem tistih nekaj ljudi, ki jih ima rad, ne potrebuje ničesar drugega. Tako vsaj misli, dokler ne spozna Haziran.
42:44
25. del
Poyraz od Melise izve, da Hakan še ni zapustil otoka. Vse skupaj privede do tega, da med Poyrazom in Hakanom izbruhne hud spopad. Idil medtem besna odhiti v Selmino delavnico, saj je prepričana, da se želi njen oče poročiti prav z njo. Otočani se zberejo na zabavi pri Biricik, kjer napetosti ne manjka.
41:29
24. del
Haziran se znajde v nevarnosti, ko ostane zaklenjena v hladilnici. Reši jo Poyraz in jo odpelje na varno, čeprav med njima še vedno visi senca neizrečenih resnic. Zeynep je odločena, da se bo zoperstavila Aliyenim potezam, s katerimi greni življenje Haziran. Čeprav Idil ostro nasprotuje očetovi poroki, se Latif odloči prav za to.
41:25
23. del
Haziran si obupno želi, da bi jo Poyraz poslušal, a on ji v besu pove, da ji nikoli ne bo odpustil. Od nje celo zahteva, naj zapusti otok, vendar Haziran ni pripravljena kar tako oditi. Odločena je, da bo razložila svojo plat zgodbe, medtem ko Aliye poskrbi, da Haziranino življenje na otoku postane še težje.
43:58
22. del
Romantična zgodba Moje sonce razkriva, ali lahko pravi moški ženski spremeni pogled na življenje. Haziran sanja o velikih mestih, a jo služba popelje na idiličen otok, od koder prihaja njena mati, da bi prepričala Poyraza, naj proda svoje zemljišče. On je moški narave, ki sovraži vse, kar Haziran obožuje. Če je ob njem tistih nekaj ljudi, ki jih ima rad, ne potrebuje ničesar drugega. Tako vsaj misli, dokler ne spozna Haziran.
44:59
21. del
Romantična zgodba Moje sonce razkriva, ali lahko pravi moški ženski spremeni pogled na življenje. Haziran sanja o velikih mestih, a jo služba popelje na idiličen otok, od koder prihaja njena mati, da bi prepričala Poyraza, naj proda svoje zemljišče. On je moški narave, ki sovraži vse, kar Haziran obožuje. Če je ob njem tistih nekaj ljudi, ki jih ima rad, ne potrebuje ničesar drugega. Tako vsaj misli, dokler ne spozna Haziran.
42:14
20. del
Aliye Haziran pove, da pozna njeno skrivnost, in jo opozori, da ji Poyraz tega nikoli ne bo odpustil. Haziran se zato izogiba pogovorom s Poyrazom, čeprav se med njima po poljubu čustva vse bolj krepijo. Alper hoče povedati Poyrazu, kaj je slišal od Biricik, Biricik pa se ga trudi ustaviti. Ko pokaže zanimanje za Poyraza, Haziran ne more skriti ljubosumja.
44:17
19. del
Moški, ki ga je Hakan najel, da bi v hotelu povzročil škandal, objavi posnetek na spletu in Poyraza obtoži napada. Sporni video hitro zaokroži po internetu, Haziran in Poyraz pa se morata vrniti v hotel in rešiti nastalo krizo. Poyraz izgublja potrpljenje, saj se Haziran še vedno izmika iskrenemu pogovoru z njim.
43:32
18. del
Alper za rojstni dan povabi družbo na kampiranje, Poyraz pa s seboj povabi tudi Haziran. Ko za to izve Idil, jo prevzame bes. Haziran se trudi zatreti svoja čustva do Poyraza, a se kampiranju vseeno pridruži tudi zato, ker izve, da bo tam Idil. Poyraz se medtem odloči, da se bo še bolj približal Haziran.
44:19
17. del
Haziran je v skrbeh, da je Poyrazova babica Aliye slišala, ko je govorila o svoji skrivnosti, in bi jo lahko razkrila Poyrazu. Strah in zmeda jo vse bolj razjedata, medtem ko je Poyraz srečen, da je Haziran na pomemben dan ob njem. Njegova čustva do nje postajajo vse očitnejša in nič več jih ne želi skrivati.
40:26
16. del
Haziran in Poyraz se odpravita po otoku, da bi posnela privlačne fotografije za spletno stran hotela. Medtem se otočani veselijo prihoda glasbenika Burayja, a načrte zaplete bolezen njegovega kitarista. Poyraz se odloči pomagati, hkrati pa ga razveseli novica, da se je njegova babica prebudila iz kome.
44:32
15. del
Haziran se sooči z Idil, medtem ko Poyraz mrzlično išče rešitev, da bi hotel lahko odprli pravočasno. K sreči dobita še eno možnost za pridobitev dovoljenja, a pritiski so vse večji. Haziran se sooči z mamo in se ji trudi pojasniti, zakaj je sploh prišla na otok. Predvsem pa Zeynep noče pustiti hčere pri Selmi.
43:30
14. del
Otvoritveni koncert je razprodan in hotel čaka še zadnji korak pred pridobitvijo dovoljenja, sanitarni pregled. Haziran in Poyraz sta prepričana, da je vse pripravljeno, toda Idil in Hakan jima nastavita neprijetno past. Medtem se Zeynep preseli v Selmino hišo in s tem na otoku povzroči nove napetosti.
42:07
13. del
Haziran si na tihem želi, da bi ji Poyraz rekel, naj ostane. Njeni prijatelji se trudijo, da bi spet zamudila trajekt, medtem ko Idil odločno poskrbi, da jo pravočasno odpelje v pristanišče. Ko Haziran z mešanimi občutki stopi na ladjo, Poyraz spozna, da mora nekaj storiti, preden bo prepozno. Idil je odločena, da se bo vključila v hotelski posel.
42:22
12. del
Haziran prejme nepričakovano ponudbo za službo v Istanbulu. Čeprav Poyraza novica prizadene, skuša pred Haziran prikriti svoja čustva. Hoče, da sprejme obetavno ponudbo in pokliče Batuja, čeprav si Haziran tega ne želi. Haziran po dolgem premisleku sprejme težko odločitev. Medtem Zeynep ugotovi, da sta ji Gorkem in Haziran lagala.
44:09
11. del
Haziran in Poyraz skleneta stavo, ki ju popelje na vožnjo z ladjo in nato v divjino. Haziran mora dokazati, da lahko dan preživi brez tehnologije, v zameno pa ji bo Poyraz zaupal eno svojih skrivnosti. Ko Idil izve, da sta skupaj preživela noč, jo prevzame ljubosumje in se odloči, da ju bo poiskala. Haziran prejme nepričakovano ponudbo za službo.
42:21
10. del
Zeynep se kljub Haziraninemu nasprotovanju odloči prodati hišo, kar Haziran močno prizadene, zato se jezno znese nad svojo mamo. Idil medtem začne povezovati posamezne namige in posumi, da se Haziran in Hakan poznata že od prej. Poyraz in Haziran pa morata ob vseh zapletih najti še primernega kuharja za hotel.
42:16
9. del
Končno je vse nared za odprtje hotela in prvo veliko slavje, a tik pred pomembnim dogodkom se zaročenca hudo sporečeta. Haziran izve, da je spor še dodatno zaostril Poyraz s svojimi izjavami, zato mora hitro rešiti neprijetni zaplet. Med zabavo pa jo doleti novica, ki ji pokvari veselje.
43:26
8. del
Haziran zaročnemu paru predstavi prizorišče za slavje, a se kmalu znajde v težavah, saj je Idil v edini cvetličarni na otoku pokupila vse cvetje. Na pomoč ji priskoči Poyraz, ki jo odpelje v poseben rastlinjak, kjer skupaj preživita noč. Med njima se znova spletejo trenutki, ki jih ne moreta kar tako prezreti.
41:40
7. del
Haziran in Poyraz se odpravita na banko, da bi uredila posojilo za hotel. Haziran vse bolj skrbi, ali je Hakan Poyrazu razkril njeno skrivnost. Idil medtem ne miruje. Moti jo sodelovanje Poyraza s Haziran in na vsak način poskuša uničiti Haziranine načrte. Hakan se odloči, da bo še nekaj časa ostal na otoku. Gorkemovo majhno presenečenje razjezi Poyraza.
40:37
6. del
Nehir si močno želi zbližati Haziran in Poyraza, medtem ko se Haziran z vso vnemo posveča delu, da bi pravočasno uresničila načrte za hotel. Alper po naključju sliši Biricik, ko Gorkemu govori o svojem ljubezenskem življenju. Priprave na zabavo so v polnem teku, a Haziran se znajde v neprijetnem položaju, ko se iz oči v oči sreča z osebo, ki je nikakor ni pričakovala.
45:25
5. del
Na otok nepričakovano prispe Hakan in s svojim prihodom premeša odnose med starimi znanci. Haziran in Poyraz nadaljujeta priprave na pomemben dogodek, a Poyraza še vedno muči vprašanje, kdo je odgovoren za njegove finančne težave. Idil medtem ne skriva nezadovoljstva nad njunim poslovnim sodelovanjem in skuša Poyraza odvrniti od Haziran.
44:03
4. del
Haziran in Poyraz združita moči pri obnovi bodočega hotela, med otočani pa še vedno odmeva zaradi njunega poljuba. Idil je vse bolj ljubosumna in odločena, da bo Haziran čim prej pregnala z otoka. Haziran medtem dobi novo priložnost: na vrtu hotela želi pripraviti zabavo, ki bi lahko pomenila pomemben korak k uresničitvi njenih načrtov.
41:37
3. del
Haziran odkrije, da je Poyraz pravzaprav lastnik tovarne in da je sama nehote povzročila težave, zaradi katerih se je znašel pod pritiskom banke. Pretresena zaradi svoje napake se odloči, da bo stvari popravila in napako zamolčala pred Poyrazom. Preseli se na otok in Poyrazu ponudi pomoč, s tem pa se med njima začne novo, nepričakovano zavezništvo.
42:34
2. del
Haziran mora zaradi zamujenega trajekta preživeti še eno noč na otoku, kjer se prav takrat odvija živahno plesno tekmovanje. Nepričakovano se znajde na plesišču s Poyrazom, ob tem pa skuša izvedeti čim več podrobnosti o njem. Njena prisotnost na otoku ni vsem po godu, še posebej Idil, županovi hčeri, ki v Haziran vidi nevarno tekmico.
42:55
1. del
Mlada, odločna in ambiciozna Haziran je otrok velikih mest in sanja o karieri v Tokiu, a pot do uresničitve želja jo najprej pripelje na idiličen otok, od koder prihaja njena mati. Njena naloga je prepričati skrivnostnega lastnika tovarne Poyraza, naj proda svojo zemljo za gradnjo hotela. A že prvi dan na otoku se zaplete. Haziran zamudi trajekt in je prisiljena ostati dlje, kot je načrtovala.