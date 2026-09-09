Druga svetovna vojna. Partizanske sile skušajo zaman ustaviti nemško ofenzivo. Edina možnost je, da sovražnikom preprečijo prečkanje strateško izredno pomembnega mosta. Zato partizani pošljejo elitno skupino strokovnjakov za eksplozive, da most uničijo, še preden bo prepozno. Most je zelo dobro varovan, zaradi časovne stiske pa partizanom ne preostane drugega, kot da se po pomoč zatečejo k arhitektu, ki je most zgradil in pozna njegove šibke točke. Toda ali bo arhitekt pripravljen uničiti tisto, kar je z velikim trudom ustvaril?

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