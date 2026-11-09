VN Katarja , MotoGP

MotoGP sprint dirka

7. 11. 2026 - Čas je za prvo pravo dirkaško akcijo v kraljevem razredu! Dirkači so se na stezi Lusail pomerili v napeti sprint dirki, kjer je šlo za vsak meter in vsako točko. Oglejte si najbolj zanimive trenutke sprint dirke pred nedeljsko glavno preizkušnjo za VN Katarja!