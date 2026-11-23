VN Portugalske
VN Portugalske , MotoGP
22. 11. 2026 - Nedelja je bila rezervirana za vrhunec dirkaškega vikenda in glavno Moto2 dirko VN Portugalske. Najboljši motociklisti sveta so se podali v boj za zmago, točke in slavo na dirkališču. Oglejte si celotno dirko in podoživite vsak trenutek napetega zaključka vikenda.Prikaži več
2026VN PortugalskeMotoGP se vrača v Portimão, kjer razgibana steza s strmimi vzponi in spusti preizkuša pogum in natančnost dirkačev. V predzadnji preizkušnji sezone šteje vsaka točka, zato nas čaka napet boj na portugalskem asfaltu.Žanr: Šport, MotociklizemDržava: Portugalska
2:02:55
MotoGP dirka
22. 11. 2026 - Nedelja je bila rezervirana za vrhunec dirkaškega vikenda in glavno MotoGP dirko VN Portugalske. Najboljši motociklisti sveta so se podali v boj za zmago, točke in slavo na dirkališču. Oglejte si celotno dirko in podoživite vsak trenutek napetega zaključka vikenda.
1:01:16
Moto2 dirka
22. 11. 2026 - Nedelja je bila rezervirana za vrhunec dirkaškega vikenda in glavno Moto2 dirko VN Portugalske. Najboljši motociklisti sveta so se podali v boj za zmago, točke in slavo na dirkališču. Oglejte si celotno dirko in podoživite vsak trenutek napetega zaključka vikenda.
1:05:57
Moto3 dirka
22. 11. 2026 - Nedelja je bila rezervirana za vrhunec dirkaškega vikenda in glavno Moto3 dirko VN Portugalske. Najboljši motociklisti sveta so se podali v boj za zmago, točke in slavo na dirkališču. Oglejte si celotno dirko in podoživite vsak trenutek napetega zaključka vikenda.
44:29
MotoGP sprint dirka
21. 11. 2026 - Dirkaški vikend MotoGP je ponudil tudi napeto sprint dirko, v kateri so se dirkači pomerili za prve prvenstvene točke konca tedna. Krajša preizkušnja je prinesla neizprosen boj od prvega do zadnjega kroga, prostora za napake pa je bilo zelo malo. Oglejte si celotno sprint dirko za VN Portugalske.
54:35
Moto2 kvalifikacije
21. 11. 2026 - Čas je bil za boj za najboljša štartna mesta v razredu Moto2. Dirkači so se na portugalski stezi pomerili v lovu na najhitrejše kroge, razlike pa so lahko odločale o pomembni prednosti pred dirko. Oglejte si celotno dogajanje kvalifikacij pred VN Portugalske.
49:59
Moto3 kvalifikacije
21. 11. 2026 - Na Portugalskem je napočil čas za kvalifikacije razreda Moto3. Dirkači so se podali v boj za čim boljša štartna mesta, pri čemer so o uspehu odločale tudi najmanjše razlike. Oglejte si celotno dogajanje kvalifikacij pred dirko za VN Portugalske.
1:02:29
MotoGP kvalifikacije
21. 11. 2026 - Na portugalski stezi je napočil čas za kvalifikacije kraljevega razreda MotoGP. Najboljši dirkači sveta so se podali v lov na najhitrejši krog in čim boljše štartno izhodišče za nadaljevanje dirkaškega vikenda. Oglejte si celotno dogajanje kvalifikacij pred VN Portugalske.
45:00
MotoGP tretji prosti trening
21. 11. 2026 - Najboljši motociklistični dirkači sveta so se podali še na zadnji trening pred odločilnimi boji za štartna mesta. Tretji prosti trening razreda MotoGP je ekipam ponudil zadnjo priložnost za izboljšave in iskanje optimalnih nastavitev motociklov pred kvalifikacijami. Oglejte si celotno dogajanje s tretjega prostega treninga pred VN Portugalske.
45:04
Moto2 tretji prosti trening
21. 11. 2026 - Dirkaški vikend razreda Moto2 na Portugalskem se je nadaljeval s tretjim prostim treningom. Dirkači so izkoristili zadnjo priložnost za preizkušanje nastavitev in piljenje svoje forme pred kvalifikacijami. Oglejte si dogajanje z zadnjega prostega treninga pred VN Portugalske.
39:23
Moto3 tretji prosti trening
21. 11. 2026 - Dirkači razreda Moto3 so pred kvalifikacijami opravili še zadnje priprave na portugalski stezi. Tretji prosti trening je ponudil dodatno priložnost za izboljšanje nastavitev motociklov in iskanje prave hitrosti pred odločilnim delom dirkaškega vikenda. Oglejte si dogajanje z zadnjega treninga pred kvalifikacijami.
1:19:12
MotoGP drugi prosti trening
20. 11. 2026 - Drugi prosti trening razreda MotoGP je prinesel nadaljevanje priprav na dirkaški vikend. Dirkači so izkoristili čas na stezi za izboljševanje nastavitev, preizkušanje različnih rešitev in iskanje hitrosti pred odločilnimi boji za štartna mesta. Oglejte si dogajanje z drugega prostega treninga.
55:12
Moto2 drugi prosti trening
20. 11. 2026 - Drugi prosti trening razreda Moto2 je ekipam ponudil novo priložnost za izboljšanje priprav na dirkaški vikend. Dirkači so nadaljevali z iskanjem optimalnih nastavitev in preizkušanjem različnih pristopov pred kvalifikacijami. Oglejte si dogajanje z drugega prostega treninga.
44:59
Moto3 drugi prosti trening
20. 11. 2026 - Program dirkaškega vikenda se je nadaljeval z drugim prostim treningom razreda Moto3. Dirkači so izkoristili čas na stezi za dodatne priprave, izboljševanje nastavitev in iskanje prave hitrosti pred nadaljevanjem vikenda. Oglejte si dogajanje z drugega prostega treninga.
1:10:42
MotoGP prvi prosti trening
20. 11. 2026 - Dirkaški vikend kraljevega razreda MotoGP na Portugalskem se je začel s prvim prostim treningom. Najboljši motociklistični dirkači na svetu so se podali na stezo, kjer so začeli iskati optimalne nastavitve svojih motociklov in prilagajati ritem zahtevni progi. Oglejte si dogajanje s prvega treninga pred VN Portugalske.
55:12
Moto2 prvi prosti trening
20. 11. 2026 - Dirkači razreda Moto2 so začeli dirkaški vikend na Portugalskem s prvim prostim treningom. Na stezi so opravili prve kilometre in se lotili iskanja najboljših nastavitev motociklov za zahtevno nadaljevanje vikenda. Oglejte si dogajanje s prvega treninga pred VN Portugalske.
44:35
Moto3 prvi prosti trening
20. 11. 2026 - Dirkaški vikend svetovnega prvenstva Moto3 na Portugalskem se je začel s prvim prostim treningom. Mladi dirkači so se podali na stezo in opravili prve kroge ter začeli iskati optimalne nastavitve svojih motociklov. Oglejte si dogajanje s prvega treninga pred VN Portugalske.