MotoGP sprint dirka

21. 11. 2026 - Dirkaški vikend MotoGP je ponudil tudi napeto sprint dirko, v kateri so se dirkači pomerili za prve prvenstvene točke konca tedna. Krajša preizkušnja je prinesla neizprosen boj od prvega do zadnjega kroga, prostora za napake pa je bilo zelo malo. Oglejte si celotno sprint dirko za VN Portugalske.