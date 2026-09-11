VN San Marina
VN San Marina , MotoGP
11. 9. 2026 - Najboljši motociklisti sveta so se na stezi podali na drugi prosti trening pred VN San Marina v razredu Moto2. Oglejte si dogajanje s prvega dne in ujemite prve občutke z dirkališča.Prikaži več
2026VN San MarinaSpektakularna dirka v Aragonu je ob pričakovani zmagi Marca Marqueza ponovno premešala vrh letošnjega prvenstva MotoGP, a dirkaška karavana se sedaj seli na domačo stezo Aprilie in Marca Bezzecchija - v Misano. Čeprav italijanski proizvajalec motociklov in tudi Marco ob obali Riminija še nimata zmage, se zdi, da bi lahko letošnja razmerja moči prinesla preobrat.Žanr: Šport, MotociklizemDržava: San Marino
NapovednikVN San MarinaSpektakularna dirka v Aragonu je ob pričakovani zmagi Marca Marqueza ponovno premešala vrh letošnjega prvenstva MotoGP, a dirkaška karavana se sedaj seli na domačo stezo Aprilie in Marca Bezzecchija - v Misano. Čeprav italijanski proizvajalec motociklov in tudi Marco ob obali Riminija še nimata zmage, se zdi, da bi lahko letošnja razmerja moči prinesla preobrat.Žanr: športDržava: Italija
54:40
Moto2 drugi prosti trening
11. 9. 2026 - Najboljši motociklisti sveta so se na stezi podali na drugi prosti trening pred VN San Marina v razredu Moto2. Oglejte si dogajanje s prvega dne in ujemite prve občutke z dirkališča.
44:44
Moto3 drugi prosti trening
11. 9. 2026 - Najboljši motociklisti sveta so se na stezi podali na drugi prosti trening pred VN San Marina v razredu Moto3. Oglejte si dogajanje s prvega dne in ujemite prve občutke z dirkališča.
1:10:36
MotoGP prvi prosti trening
11. 9. 2026 - Petek je prinesel prvi vonj po bencinu in začetek dirkaškega vikenda MotoGP. Najboljši motociklisti sveta so se na stezi podali na prvi prosti trening pred VN San Marina. Oglejte si dogajanje s prvega dne in ujemite prve občutke z dirkališča.
54:47
Moto2 prvi prosti trening
11. 9. 2026 - Petek je prinesel prvi vonj po bencinu in začetek dirkaškega vikenda Moto2. Najboljši motociklisti sveta so se na stezi podali na prvi prosti trening pred VN San Marina. Oglejte si dogajanje s prvega dne in ujemite prve občutke z dirkališča.