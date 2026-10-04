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VN Japonske

VN Japonske , MotoGP

2026 Epizoda 0

2. 10. 2026 - Petek je prinesel prvi vonj po bencinu in začetek dirkaškega vikenda MotoGP. Najboljši motociklisti sveta so se na stezi podali na prvi prosti trening pred VN Japonske. Oglejte si dogajanje s prvega dne in ujemite prve občutke z dirkališča.

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  • 2026

  • Napovednik

42:49
VN Japonske - 2026 - MotoGP sprint dirka

MotoGP sprint dirka

3. 10. 2026 -Sobota je na VN Japonske prinesla tudi kratko, a izjemno intenzivno Sprint dirko MotoGP. Dirkači so se od prvega do zadnjega kroga podali v boj za mesta in dragocene točke. Oglejte si celotno dirko in podoživite razburljivo dogajanje na stezi.
51:14
VN Japonske - 2026 - Moto2 kvalifikacije

Moto2 kvalifikacije

3. 10. 2026 - Sobotno dogajanje na VN Japonske je bilo rezervirano za boj proti uri. Dirkači Moto2 so se v kvalifikacijah podali na stezo, kjer je vsaka stotinka sekunde lahko odločala o najboljšem štartnem položaju. Oglejte si napeto kvalifikacijsko dogajanje iz Japonske.
54:41
VN Japonske - 2026 - Moto3 kvalifikacije

Moto3 kvalifikacije

3. 10. 2026 - Sobotno dogajanje na VN Japonske je bilo rezervirano za boj proti uri. Dirkači Moto3 so se v kvalifikacijah podali na stezo, kjer je vsaka stotinka sekunde lahko odločala o najboljšem štartnem položaju. Oglejte si napeto kvalifikacijsko dogajanje iz Japonske.
1:05:18
VN Japonske - 2026

MotoGP kvalifikacije

3. 10. 2026 - Sobotno dogajanje na VN Japonske je bilo rezervirano za boj proti uri. Dirkači MotoGP so se v kvalifikacijah podali na stezo, kjer je vsaka stotinka sekunde lahko odločala o najboljšem štartnem položaju. Oglejte si napeto kvalifikacijsko dogajanje iz Japonske.
52:29
VN Japonske - 2026 - MotoGP tretji prosti trening

MotoGP tretji prosti trening

3. 10. 2026 - Sobota se je začela z zadnjim tretjim treningom. Najboljši motociklisti sveta so se na stezo podali da pridobijo še zadnje občutke pred kvalifikacijami za VN Japonske. Oglejte si dogajanje s tretjega treninga.
44:55
VN Japonske - 2026 - Moto2 tretji prosti trening

Moto2 tretji prosti trening

3. 10. 2026 - Sobota se je začela z zadnjim tretjim treningom. Najboljši motociklisti sveta so se na stezo podali da pridobijo še zadnje občutke pred kvalifikacijami za VN Japonske. Oglejte si dogajanje s tretjega treninga.
39:31
VN Japonske - 2026 - Moto3 tretji prosti trening

Moto3 tretji prosti trening

3. 10. 2026 - Sobota se je začela z zadnjim tretjim treningom. Najboljši motociklisti sveta so se na stezo podali da pridobijo še zadnje občutke pred kvalifikacijami za VN Japonske. Oglejte si dogajanje s tretjega treninga.
1:29:48
VN Japonske - 2026 - MotoGP drugi prosti trening

MotoGP drugi prosti trening

2. 10. 2026 - Petek je prinesel prvi vonj po bencinu in začetek dirkaškega vikenda MotoGP. Najboljši motociklisti sveta so se na stezi podali na prvi prosti trening pred VN Japonske. Oglejte si dogajanje s prvega dne in ujemite prve občutke z dirkališča.
54:25
VN Japonske - 2026 - Moto2 drugi prosti trening

Moto2 drugi prosti trening

2. 10. 2026 - Petek je prinesel prvi vonj po bencinu in začetek dirkaškega vikenda MotoGP. Najboljši motociklisti sveta so se na stezi podali na prvi prosti trening pred VN Japonske. Oglejte si dogajanje s prvega dne in ujemite prve občutke z dirkališča.
45:03
VN Japonske - 2026 - Moto3 drugi prosti trening

Moto3 drugi prosti trening

2. 10. 2026 - Petek je prinesel prvi vonj po bencinu in začetek dirkaškega vikenda MotoGP. Najboljši motociklisti sveta so se na stezi podali na prvi prosti trening pred VN Japonske. Oglejte si dogajanje s prvega dne in ujemite prve občutke z dirkališča.
1:10:48
VN Japonske - 2026 - MotoGP prvi prosti trening

MotoGP prvi prosti trening

2. 10. 2026 - Petek je prinesel prvi vonj po bencinu in začetek dirkaškega vikenda MotoGP. Najboljši motociklisti sveta so se na stezi podali na prvi prosti trening pred VN Japonske. Oglejte si dogajanje s prvega dne in ujemite prve občutke z dirkališča.
55:28
VN Japonske - 2026 - Moto2 prvi prosti trening

Moto2 prvi prosti trening

2. 10. 2026 - Petek je prinesel prvi vonj po bencinu in začetek dirkaškega vikenda MotoGP. Najboljši motociklisti sveta so se na stezi podali na prvi prosti trening pred VN Japonske. Oglejte si dogajanje s prvega dne in ujemite prve občutke z dirkališča.
39:47
VN Japonske - 2026 - Moto3 prvi prosti trening

Moto3 prvi prosti trening

2. 10. 2026 - Petek je prinesel prvi vonj po bencinu in začetek dirkaškega vikenda MotoGP. Najboljši motociklisti sveta so se na stezi podali na prvi prosti trening pred VN Japonske. Oglejte si dogajanje s prvega dne in ujemite prve občutke z dirkališča.

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