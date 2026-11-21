VN Portugalske
VN Portugalske , MotoGP
20. 11. 2026 - Drugi prosti trening razreda Moto2 je ekipam ponudil novo priložnost za izboljšanje priprav na dirkaški vikend. Dirkači so nadaljevali z iskanjem optimalnih nastavitev in preizkušanjem različnih pristopov pred kvalifikacijami. Oglejte si dogajanje z drugega prostega treninga.Prikaži več
2026VN PortugalskeMotoGP se vrača v Portimão, kjer razgibana steza s strmimi vzponi in spusti preizkuša pogum in natančnost dirkačev. V predzadnji preizkušnji sezone šteje vsaka točka, zato nas čaka napet boj na portugalskem asfaltu.Žanr: Šport, MotociklizemDržava: Portugalska
NapovednikVN PortugalskeMotoGP se vrača v Portimão, kjer razgibana steza s strmimi vzponi in spusti preizkuša pogum in natančnost dirkačev. V predzadnji preizkušnji sezone šteje vsaka točka, zato nas čaka napet boj na portugalskem asfaltu.Žanr: športDržava: Portugalska
1:19:12
MotoGP drugi prosti trening
20. 11. 2026 - Drugi prosti trening razreda MotoGP je prinesel nadaljevanje priprav na dirkaški vikend. Dirkači so izkoristili čas na stezi za izboljševanje nastavitev, preizkušanje različnih rešitev in iskanje hitrosti pred odločilnimi boji za štartna mesta. Oglejte si dogajanje z drugega prostega treninga.
55:12
Moto2 drugi prosti trening
20. 11. 2026 - Drugi prosti trening razreda Moto2 je ekipam ponudil novo priložnost za izboljšanje priprav na dirkaški vikend. Dirkači so nadaljevali z iskanjem optimalnih nastavitev in preizkušanjem različnih pristopov pred kvalifikacijami. Oglejte si dogajanje z drugega prostega treninga.
44:59
Moto3 drugi prosti trening
20. 11. 2026 - Program dirkaškega vikenda se je nadaljeval z drugim prostim treningom razreda Moto3. Dirkači so izkoristili čas na stezi za dodatne priprave, izboljševanje nastavitev in iskanje prave hitrosti pred nadaljevanjem vikenda. Oglejte si dogajanje z drugega prostega treninga.
1:10:42
MotoGP prvi prosti trening
20. 11. 2026 - Dirkaški vikend kraljevega razreda MotoGP na Portugalskem se je začel s prvim prostim treningom. Najboljši motociklistični dirkači na svetu so se podali na stezo, kjer so začeli iskati optimalne nastavitve svojih motociklov in prilagajati ritem zahtevni progi. Oglejte si dogajanje s prvega treninga pred VN Portugalske.
55:12
Moto2 prvi prosti trening
20. 11. 2026 - Dirkači razreda Moto2 so začeli dirkaški vikend na Portugalskem s prvim prostim treningom. Na stezi so opravili prve kilometre in se lotili iskanja najboljših nastavitev motociklov za zahtevno nadaljevanje vikenda. Oglejte si dogajanje s prvega treninga pred VN Portugalske.
44:35
Moto3 prvi prosti trening
20. 11. 2026 - Dirkaški vikend svetovnega prvenstva Moto3 na Portugalskem se je začel s prvim prostim treningom. Mladi dirkači so se podali na stezo in opravili prve kroge ter začeli iskati optimalne nastavitve svojih motociklov. Oglejte si dogajanje s prvega treninga pred VN Portugalske.