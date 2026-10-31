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VN Malezije

VN Malezije , MotoGP

2026 Epizoda 0

31. 10. 2026 - Sobotno dogajanje na VN Malezije je bilo rezervirano za boj proti uri. Dirkači Moto2 so se v kvalifikacijah podali na stezo, kjer je vsaka stotinka sekunde lahko odločala o najboljšem štartnem položaju. Oglejte si napeto kvalifikacijsko dogajanje iz Malezije.

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  • 2026

  • Napovednik

40:36
VN Malezije - 2026 - MotoGP sprint dirka

MotoGP sprint dirka

31. 10. 2026 - Sobota je na VN Malezije prinesla tudi kratko, a izjemno intenzivno Sprint dirko MotoGP. Dirkači so se od prvega do zadnjega kroga podali v boj za mesta in dragocene točke. Oglejte si celotno dirko in podoživite razburljivo dogajanje na stezi.
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54:09
VN Malezije - 2026 - Moto2 kvalifikacije

Moto2 kvalifikacije

31. 10. 2026 - Sobotno dogajanje na VN Malezije je bilo rezervirano za boj proti uri. Dirkači Moto2 so se v kvalifikacijah podali na stezo, kjer je vsaka stotinka sekunde lahko odločala o najboljšem štartnem položaju. Oglejte si napeto kvalifikacijsko dogajanje iz Malezije.
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54:06
VN Malezije - 2026 - Moto3 kvalifikacije

Moto3 kvalifikacije

31. 10. 2026 - Sobotno dogajanje na VN Malezije je bilo rezervirano za boj proti uri. Dirkači Moto3 so se v kvalifikacijah podali na stezo, kjer je vsaka stotinka sekunde lahko odločala o najboljšem štartnem položaju. Oglejte si napeto kvalifikacijsko dogajanje iz Malezije.
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57:24
VN Malezije - 2026 - MotoGP kvalifikacije

MotoGP kvalifikacije

31. 10. 2026 - Sobotno dogajanje na VN Malezije je bilo rezervirano za boj proti uri. Dirkači MotoGP so se v kvalifikacijah podali na stezo, kjer je vsaka stotinka sekunde lahko odločala o najboljšem štartnem položaju. Oglejte si napeto kvalifikacijsko dogajanje iz Malezije.
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45:00
VN Malezije - 2026 - MotoGP tretji prosti trening

MotoGP tretji prosti trening

31. 10. 2026 - Dirkaški vikend se je nadaljeval z drugim prostim treningom MotoGP pred VN Malezije. Dirkači so znova zavzeli stezo in nadaljevali lov na optimalne nastavitve ter vse hitrejše čase. Oglejte si dogajanje z drugega treninga in preverite, kdo je najbolje izkoristil zadnje priprave na avstralskem dirkališču.
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44:59
VN Malezije - 2026 - Moto2 tretji prosti trening

Moto2 tretji prosti trening

31. 10. 2026 - Dirkaški vikend se je nadaljeval z drugim prostim treningom Moto2 pred VN Malezije. Dirkači so znova zavzeli stezo in nadaljevali lov na optimalne nastavitve ter vse hitrejše čase. Oglejte si dogajanje z drugega treninga in preverite, kdo je najbolje izkoristil zadnje priprave na avstralskem dirkališču.
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39:37
VN Malezije - 2026 - Moto3 tretji prosti trening

Moto3 tretji prosti trening

31. 10. 2026 - Dirkaški vikend se je nadaljeval z drugim prostim treningom Moto3 pred VN Malezije. Dirkači so znova zavzeli stezo in nadaljevali lov na optimalne nastavitve ter vse hitrejše čase. Oglejte si dogajanje z drugega treninga in preverite, kdo je najbolje izkoristil zadnje priprave na avstralskem dirkališču.
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1:20:36
VN Malezije - 2026 - MotoGP drugi prosti trening

MotoGP drugi prosti trening

30. 10. 2026 - Petek je prinesel prvi vonj po bencinu in začetek dirkaškega vikenda MotoGP. Najboljši motociklisti sveta so se na stezi podali na drugi prosti trening pred VN Malezije. Oglejte si dogajanje s prvega dne in ujemite prve občutke z dirkališča.
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55:04
VN Malezije - 2026 - Moto2 drugi prosti trening

Moto2 drugi prosti trening

30. 10. 2026 - Petek je prinesel prvi vonj po bencinu in začetek dirkaškega vikenda MotoGP. Najboljši motociklisti sveta so se na stezi podali na drugi prosti trening pred VN Malezije. Oglejte si dogajanje s prvega dne in ujemite prve občutke z dirkališča.
Dostopno še 29 dni
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45:04
VN Malezije - 2026 - Moto3 drugi prosti trening

Moto3 drugi prosti trening

30. 10. 2026 - Petek je prinesel prvi vonj po bencinu in začetek dirkaškega vikenda MotoGP. Najboljši motociklisti sveta so se na stezi podali na drugi prosti trening pred VN Malezije. Oglejte si dogajanje s prvega dne in ujemite prve občutke z dirkališča.
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1:17:27
VN Malezije - 2026 - MotoGP prvi prosti trening

MotoGP prvi prosti trening

30. 10. 2026 - Petek je prinesel prvi vonj po bencinu in začetek dirkaškega vikenda MotoGP. Najboljši motociklisti sveta so se na stezi podali na prvi prosti trening pred VN Malezije. Oglejte si dogajanje s prvega dne in ujemite prve občutke z dirkališča.
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55:12
VN Malezije - 2026 - Moto2 prvi prosti trening

Moto2 prvi prosti trening

30. 10. 2026 - Petek je prinesel prvi vonj po bencinu in začetek dirkaškega vikenda MotoGP. Najboljši motociklisti sveta so se na stezi podali na prvi prosti trening pred VN Malezije. Oglejte si dogajanje s prvega dne in ujemite prve občutke z dirkališča.
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44:39
VN Malezije - 2026 - Moto3 prvi prosti trening

Moto3 prvi prosti trening

30. 10. 2026 - Petek je prinesel prvi vonj po bencinu in začetek dirkaškega vikenda MotoGP. Najboljši motociklisti sveta so se na stezi podali na prvi prosti trening pred VN Malezije. Oglejte si dogajanje s prvega dne in ujemite prve občutke z dirkališča.
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