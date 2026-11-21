VN Portugalske

2026 Epizoda 0

21. 11. 2026 - Čas je bil za boj za najboljša štartna mesta v razredu Moto2. Dirkači so se na portugalski stezi pomerili v lovu na najhitrejše kroge, razlike pa so lahko odločale o pomembni prednosti pred dirko. Oglejte si celotno dogajanje kvalifikacij pred VN Portugalske.

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