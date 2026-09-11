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VN San Marina

VN San Marina , MotoGP

2026 Epizoda 0

11. 9. 2026 - Petek je prinesel prvi vonj po bencinu in začetek dirkaškega vikenda Moto2. Najboljši motociklisti sveta so se na stezi podali na prvi prosti trening pred VN San Marina. Oglejte si dogajanje s prvega dne in ujemite prve občutke z dirkališča.

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