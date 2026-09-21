VN Avstrije , MotoGP

Moto2 kvalifikacije

19. 9. 2026 - Sobotno dogajanje na VN Avstrije je bilo rezervirano za boj proti uri. Dirkači MotoGP so se v kvalifikacijah podali na stezo, kjer je vsaka stotinka sekunde lahko odločala o najboljšem štartnem položaju. Oglejte si napeto kvalifikacijsko dogajanje iz Avstrije.