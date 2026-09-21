VN Avstrije
VN Avstrije , MotoGP
18. 9. 2026Prikaži več
2026VN AvstrijeNajboljši motociklisti sveta se na avstrijskem Red Bull Ringu podajajo v boj za nove prvenstvene točke. Kdo bo najhitrejši na eni najbolj razburljivih stez koledarja MotoGP?Žanr: Šport, MotociklizemDržava: Avstrija
1:06:31
Moto3 dirka
20. 9. 2026 - Nedelja je bila rezervirana za vrhunec dirkaškega vikenda in glavno Moto3 dirko VN Avstrije. Bodoči najboljši motociklisti sveta so se podali v boj za zmago, točke in slavo na avstrijskem dirkališču. Oglejte si celotno dirko in podoživite vsak trenutek napetega zaključka vikenda.
39:03
Baggers dirka
19. 9. 2026 - Sobotni dirkaški program VN Avstrije je popestrila tudi Bagger dirka. Težki motocikli in drzni dirkači so se podali v boj na avstrijskem dirkališču. Oglejte si celotno dirko in podoživite adrenalinsko dogajanje s steze.
42:26
MotoGP sprint dirka
19. 9. 2026 - Sobota je na VN Avstrije prinesla tudi kratko, a izjemno intenzivno Sprint dirko MotoGP. Dirkači so se od prvega do zadnjega kroga podali v boj za mesta in dragocene točke. Oglejte si celotno dirko in podoživite razburljivo dogajanje na stezi.
53:04
Moto2 kvalifikacije
19. 9. 2026 - Sobotno dogajanje na VN Avstrije je bilo rezervirano za boj proti uri. Dirkači MotoGP so se v kvalifikacijah podali na stezo, kjer je vsaka stotinka sekunde lahko odločala o najboljšem štartnem položaju. Oglejte si napeto kvalifikacijsko dogajanje iz Avstrije.
53:05
Moto3 kvalifikacije
19. 9. 2026 - Sobotno dogajanje na VN Avstrije je bilo rezervirano za boj proti uri. Dirkači Moto3 so se v kvalifikacijah podali na stezo, kjer je vsaka stotinka sekunde lahko odločala o najboljšem štartnem položaju. Oglejte si napeto kvalifikacijsko dogajanje iz Avstrije.
56:03
MotoGP kvalifikacije
19. 9. 2026 - Sobotno dogajanje na VN Avstrije je bilo rezervirano za boj proti uri. Dirkači MotoGP so se v kvalifikacijah podali na stezo, kjer je vsaka stotinka sekunde lahko odločala o najboljšem štartnem položaju. Oglejte si napeto kvalifikacijsko dogajanje iz Avstrije.