VN Japonske
VN Japonske , MotoGP
2. 10. 2026 - Petek je prinesel prvi vonj po bencinu in začetek dirkaškega vikenda MotoGP. Najboljši motociklisti sveta so se na stezi podali na prvi prosti trening pred VN Japonske. Oglejte si dogajanje s prvega dne in ujemite prve občutke z dirkališča.Prikaži več
2026VN JaponskeKaravana MotoGP se podaja na Japonsko, kjer jo na tehnično zahtevnem Motegiju čakajo silovita zaviranja, eksplozivna pospeševanja in boj za dragocene prvenstvene točke. Natančnost bo ključna, prostora za napake pa zelo malo.Žanr: Šport, MotociklizemDržava: Japonska
NapovednikVN JaponskeKaravana MotoGP se podaja na Japonsko, kjer jo na tehnično zahtevnem Motegiju čakajo silovita zaviranja, eksplozivna pospeševanja in boj za dragocene prvenstvene točke. Natančnost bo ključna, prostora za napake pa zelo malo.Žanr: športDržava: Japonska
42:49
MotoGP sprint dirka
3. 10. 2026 -Sobota je na VN Japonske prinesla tudi kratko, a izjemno intenzivno Sprint dirko MotoGP. Dirkači so se od prvega do zadnjega kroga podali v boj za mesta in dragocene točke. Oglejte si celotno dirko in podoživite razburljivo dogajanje na stezi.
51:14
Moto2 kvalifikacije
3. 10. 2026 - Sobotno dogajanje na VN Japonske je bilo rezervirano za boj proti uri. Dirkači Moto2 so se v kvalifikacijah podali na stezo, kjer je vsaka stotinka sekunde lahko odločala o najboljšem štartnem položaju. Oglejte si napeto kvalifikacijsko dogajanje iz Japonske.
54:41
Moto3 kvalifikacije
3. 10. 2026 - Sobotno dogajanje na VN Japonske je bilo rezervirano za boj proti uri. Dirkači Moto3 so se v kvalifikacijah podali na stezo, kjer je vsaka stotinka sekunde lahko odločala o najboljšem štartnem položaju. Oglejte si napeto kvalifikacijsko dogajanje iz Japonske.
1:05:18
MotoGP kvalifikacije
3. 10. 2026 - Sobotno dogajanje na VN Japonske je bilo rezervirano za boj proti uri. Dirkači MotoGP so se v kvalifikacijah podali na stezo, kjer je vsaka stotinka sekunde lahko odločala o najboljšem štartnem položaju. Oglejte si napeto kvalifikacijsko dogajanje iz Japonske.
52:29
MotoGP tretji prosti trening
3. 10. 2026 - Sobota se je začela z zadnjim tretjim treningom. Najboljši motociklisti sveta so se na stezo podali da pridobijo še zadnje občutke pred kvalifikacijami za VN Japonske. Oglejte si dogajanje s tretjega treninga.
44:55
Moto2 tretji prosti trening
3. 10. 2026 - Sobota se je začela z zadnjim tretjim treningom. Najboljši motociklisti sveta so se na stezo podali da pridobijo še zadnje občutke pred kvalifikacijami za VN Japonske. Oglejte si dogajanje s tretjega treninga.
39:31
Moto3 tretji prosti trening
3. 10. 2026 - Sobota se je začela z zadnjim tretjim treningom. Najboljši motociklisti sveta so se na stezo podali da pridobijo še zadnje občutke pred kvalifikacijami za VN Japonske. Oglejte si dogajanje s tretjega treninga.
1:29:48
MotoGP drugi prosti trening
2. 10. 2026 - Petek je prinesel prvi vonj po bencinu in začetek dirkaškega vikenda MotoGP. Najboljši motociklisti sveta so se na stezi podali na prvi prosti trening pred VN Japonske. Oglejte si dogajanje s prvega dne in ujemite prve občutke z dirkališča.
54:25
Moto2 drugi prosti trening
2. 10. 2026 - Petek je prinesel prvi vonj po bencinu in začetek dirkaškega vikenda MotoGP. Najboljši motociklisti sveta so se na stezi podali na prvi prosti trening pred VN Japonske. Oglejte si dogajanje s prvega dne in ujemite prve občutke z dirkališča.
45:03
Moto3 drugi prosti trening
2. 10. 2026 - Petek je prinesel prvi vonj po bencinu in začetek dirkaškega vikenda MotoGP. Najboljši motociklisti sveta so se na stezi podali na prvi prosti trening pred VN Japonske. Oglejte si dogajanje s prvega dne in ujemite prve občutke z dirkališča.
1:10:48
MotoGP prvi prosti trening
2. 10. 2026 - Petek je prinesel prvi vonj po bencinu in začetek dirkaškega vikenda MotoGP. Najboljši motociklisti sveta so se na stezi podali na prvi prosti trening pred VN Japonske. Oglejte si dogajanje s prvega dne in ujemite prve občutke z dirkališča.
55:28
Moto2 prvi prosti trening
2. 10. 2026 - Petek je prinesel prvi vonj po bencinu in začetek dirkaškega vikenda MotoGP. Najboljši motociklisti sveta so se na stezi podali na prvi prosti trening pred VN Japonske. Oglejte si dogajanje s prvega dne in ujemite prve občutke z dirkališča.