VN Indonezije
VN Indonezije , MotoGP
9. 10. 2026 - Petek je prinesel prvi vonj po bencinu in začetek dirkaškega vikenda v Indoneziji. Najboljši motociklisti sveta so se podali na prvi prosti trening pred VN Indonezije. Oglejte si prvo dogajanje na stezi in ujemite uvodne občutke z dirkališča.Prikaži več
2026VN IndonezijeMotoGP prihaja na indonezijski otok Lombok, kjer bo dirkališče Mandalika prizorišče novega boja za zmago. Obeta se napet obračun, v katerem bodo pogumna prehitevanja in prava izbira trenutka ključ do uspeha. Kdo bo na VN Indonezije našel zmagovalni ritem?Žanr: Šport, MotociklizemDržava: Indonezija
1:17:16
MotoGP dirka
11. 10. 2026 - Nedelja je bila rezervirana za vrhunec dirkaškega vikenda in glavno MotoGP dirko VN Indonezije. Najboljši motociklisti sveta so se podali v boj za zmago, točke in slavo na indonezijskem dirkališču. Oglejte si celotno dirko in podoživite vsak trenutek napetega zaključka vikenda.
1:02:25
Moto2 dirka
11. 10. 2026 - Nedelja je bila rezervirana za vrhunec dirkaškega vikenda in glavno Moto2 dirko VN Indonezije. Najboljši motociklisti sveta so se podali v boj za zmago, točke in slavo na indonezijskem dirkališču. Oglejte si celotno dirko in podoživite vsak trenutek napetega zaključka vikenda.
59:38
Moto3 dirka
11. 10. 2026 - Nedelja je bila rezervirana za vrhunec dirkaškega vikenda in glavno Moto3 dirko VN Indonezije. Najboljši motociklisti sveta so se podali v boj za zmago, točke in slavo na indonezijskem dirkališču. Oglejte si celotno dirko in podoživite vsak trenutek napetega zaključka vikenda.
40:33
MotoGP sprint dirka
10. 10. 2026 - Sobota je na VN Indonezije prinesla tudi kratko, a izjemno intenzivno Sprint dirko MotoGP. Dirkači so se od prvega do zadnjega kroga podali v boj za mesta in dragocene točke. Oglejte si celotno dirko in podoživite razburljivo dogajanje na stezi.
53:23
Moto2 kvalifikacije
10. 10. 2026 - Dirkači Moto2 so se na VN Indonezije pomerili v kvalifikacijah. V boju za čim boljša štartna mesta so iskali najhitrejše linije in iz sebe ter svojih motociklov iztisnili maksimum. Oglejte si dogajanje s kvalifikacij.
54:45
Moto3 kvalifikacije
10. 10. 2026 - Dirkači Moto3 so se na VN Indonezije pomerili v kvalifikacijah. V boju za čim boljša štartna mesta so iskali najhitrejše linije in iz sebe ter svojih motociklov iztisnili maksimum. Oglejte si dogajanje s kvalifikacij.
1:03:22
MotoGP kvalifikacije
10. 10. 2026 - Dirkači MotoGP so se na VN Indonezije pomerili v kvalifikacijah. V boju za čim boljša štartna mesta so iskali najhitrejše linije in iz sebe ter svojih motociklov iztisnili maksimum. Oglejte si dogajanje s kvalifikacij.
49:58
MotoGP tretji prosti trening
10. 10. 2026 - Sobota na VN Indonezije se je začela s tretjim prostim treningom razreda MotoGP. Najboljši motociklisti sveta so na stezi lovili pravi ritem in iskali optimalne nastavitve. Oglejte si dogajanje s treninga.
44:48
Moto3 tretji prosti trening
10. 10. 2026 - Sobota na VN Indonezije se je začela s tretjim prostim treningom razreda Moto2. Najboljši motociklisti sveta so na stezi lovili pravi ritem in iskali optimalne nastavitve. Oglejte si dogajanje s treninga.
39:30
Moto3 tretji prosti trening
10. 10. 2026 - Sobota na VN Indonezije se je začela s tretjim prostim treningom razreda Moto3. Najboljši motociklisti sveta so na stezi lovili pravi ritem in iskali optimalne nastavitve. Oglejte si dogajanje s treninga.
1:15:13
MotoGP drugi prosti trening
9. 10. 2026 - Petek je prinesel prvi vonj po bencinu in začetek dirkaškega vikenda v Indoneziji. Najboljši motociklisti sveta so se podali na prvi prosti trening pred VN Indonezije. Oglejte si prvo dogajanje na stezi in ujemite uvodne občutke z dirkališča.
Dostopno še 27 dni
1:33:19
Moto2 drugi prosti trening
9. 10. 2026 - Petek je prinesel prvi vonj po bencinu in začetek dirkaškega vikenda v Indoneziji. Najboljši motociklisti sveta so se podali na prvi prosti trening pred VN Indonezije. Oglejte si prvo dogajanje na stezi in ujemite uvodne občutke z dirkališča.
44:40
Moto3 drugi prosti trening
9. 10. 2026 - Petek je prinesel prvi vonj po bencinu in začetek dirkaškega vikenda v Indoneziji. Najboljši motociklisti sveta so se podali na prvi prosti trening pred VN Indonezije. Oglejte si prvo dogajanje na stezi in ujemite uvodne občutke z dirkališča.
1:10:41
MotoGP prvi prosti trening
9. 10. 2026 - Petek je prinesel prvi vonj po bencinu in začetek dirkaškega vikenda v Indoneziji. Najboljši motociklisti sveta so se podali na prvi prosti trening pred VN Indonezije. Oglejte si prvo dogajanje na stezi in ujemite uvodne občutke z dirkališča.
54:46
Moto2 prvi prosti trening
9. 10. 2026 - Petek je prinesel prvi vonj po bencinu in začetek dirkaškega vikenda v Indoneziji. Najboljši motociklisti sveta so se podali na prvi prosti trening pred VN Indonezije. Oglejte si prvo dogajanje na stezi in ujemite uvodne občutke z dirkališča.