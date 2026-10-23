VN Avstralije , MotoGP

VN Avstralije

2026 Epizoda 0

23. 10. 2026 - Petek je na Phillip Islandu prinesel nadaljevanje dirkaškega vikenda MotoGP, saj so na stezo zapeljali tudi dirkači razreda Moto2. V prvem prostem treningu pred VN Avstralije so začeli nabirati prve kilometre in iskati pravi ritem za nadaljevanje konca tedna. Oglejte si dogajanje s steze in preverite, kdo je najbolje začel avstralski izziv.

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